El “pasaporte covid” para viajar, todo lo que hay que saber para descargarlo en la Comunidad Valenciana

Tener el DNI en vigor no es suficiente para salir de España, ni siquiera el pasaporte. La gran mayoría de los países todavía exigen el certificado de vacunación- el conocido como el pasaporte covid- o uno de recuperación, un documento que exime de no llevar la pauta completa del suero contra el coronavirus. El que no tenga alguno de estos documento deberá presentar una prueba negativa de covid, o una PCR o un test de antígenos realizado en una centro oficial.

Desde el pasado mes de marzo, la Comunitat Valenciana admite los test rápidos de antígenos hechos en entorno sanitario, laboratorio acreditado o farmacia como prueba válida para obtener el certificado europeo de recuperación, que acredita que la persona ha superado el coronavirus y puede desplazarse dentro de la Unión Europea cumpliendo con las normas de entrada y medidas sanitarias de cada país. La medida se adoptó con carácter retroactivo y afecta a las pruebas rápidas de antígenos realizadas a partir del 1 de octubre de 2021.

Así, la persona que cuente con un diagnóstico de covid-19 mediante prueba rápida de antígenos podrá descargarse su certificado de recuperación siempre y cuando concurran varias circunstancias.

No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes requisitos. El primero, que el test antigénico lo haga un profesional sanitario (en el caso de los autotest de farmacia, se los hace la propia persona interesada, pero siempre bajo la supervisión del farmacéutico). Debe ser además de una marca incluida en los listados del Health Security Committee. La Conselleria de Sanidad alega que son las pruebas más fiables porque han sido validadas mediante estudios. Se puede consultar pinchando aquí.

Además, también es imprescindible que el test antigénico rápido se realice en el sistema sanitario (Atención Primaria o Urgencias), en un laboratorio privado acreditado o en la red de farmacias colaboradoras repartidas por toda la Comunitat Valenciana.

Por último, el certificado podrá ser descargado desde el día 11 de la toma de la muestra positiva y hasta 180 días después. Además, la expedición del certificado de recuperación a partir de test antigénicos rápidos tiene carácter retroactivo, con lo que afecta a las pruebas rápidas realizadas a partir del 1 de octubre de 2021.

Para aquellos que creyeron que con el test hecho en casa y la confirmación del mismo por el médico era suficiente, podrán obtener el certificado si solicitan ponerse la tercera dosis o si se realizan una PCR antes de viajar.

El certificado es gratuito y se puede obtener a través de la web de la Conselleria de Sanidad.

Desde el pasado mes de febrero, el pasaporte covid no se exige en ningún establecimiento. El presidente de la Generalitat anunció que la pandemia entraba en una nueva fase. La siguiente se produjo cuando se eliminó el uso obligatorio de la mascarilla.