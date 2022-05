Las reacciones del Ayuntamiento de Valencia a los audios de Anil Murthy: “Es bochornoso”, “deben pedir disculpas”

Los audios del presidente del Valencia C.F., Anil Murthy, han empeorado unas relaciones- ya deterioradas- entre el club y las instituciones valencianas. Mientras que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la posición de la Generalitat no vendrá determinada por ellas, “sino por la legalidad”, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, considera que deberían pedir disculpas por todo lo que se dice en esa conversación. La vicealcaldesa Sandra Gómez, ha ido más lejos y ha lanzado una advertencia. Si Meriton no termina el polideportivo de Benicalap se encargará el Ayuntamiento, pero le “girará la factura” a la empresa porque “es su obligación legal pagarlo”.

Entre otras cuestiones, en estas conversaciones publicadas en medios de comunicación, el presidente del equipo afirma que Compromís quiere apoyar el nuevo campo de fútbol y los socialistas pararlo, mientras “el PP está de lado”.

Gómez se ha mostrado especialmente molesta por las manifestaciones realizadas sobre los convenios firmados para continuar las obras del nuevo estadio. “Ha estado engañando sobre su voluntad de hacer el polideportivo, que no se preocupe. A nosotros nos ha quedado bien claro y será el propio Ayuntamiento el que realice el polideportivo y, eso sí, lo pagará Meriton”.

Ha calificado de “espectáculo bochornoso” y “vergüenza ajena” el contenido de los audios porque insulta a las instituciones, a la afición y a los vecinos. “Particularmente no estoy sorprendida ni me siento engañada, ya que lo llevábamos advirtiendo desde hacía más de dos años. Veíamos que sólo eran palabras, que sólo eran sonrisas pero que no había hechos. Es una posición que hemos mantenido durante mucho tiempo. Mucha sonrisa, pero de hechos y compromisos no había nada”.

La vicealcaldesa también se ha referido a la postura manifestada por Murthy sobre el PSPV y el nuevo estadio: “Él confunde parar con exigir la legalidad. Efectivamente, queríamos parar un estadio ‘low cost’ que, como él mismo bien ha reconocido en los audios, empezó con 80 millones de euros y que, por lo tanto, no estaba a la altura en primer lugar de lo que merece y exige un club como el Valencia”. Ha añadido además que todavía más importante son los “acuerdos legales” que estaban suscritos entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la propiedad del Valencia Club de Fútbol.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha dicho la intención de demandar a la Generalitat por caducar anticipadamente la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que ampara el nuevo campo de Mestalla, le producen “una profunda desconfianza”, además de “indignación por el desprecio” a todos los valencianos. Ha insistido en que el club debe cumplir “escrupulosamente” con las características que marcan los acuerdos y que, tras pedir disculpas, debe cumplir con sus compromisos.

“Si no se cumplen, no nos vamos a entender. La ATE no es del Ayuntamiento, es de la Generalitat, pero no daremos ninguna facilidades si no se cumple. Las cosas que no nos corresponden no las podemos abordar, pero lo que sí podemos es controlar que se empiecen y se acaben las obras del polideportivo de Benicalap”.

También ha recordado que el proceso de venta del club a Peter Lim iniciado ahora hace ocho años. “Se pusieron unas condiciones que luego no se cumplieron”.