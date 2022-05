El recorte del trasvase del Tajo- Segura se le atraganta a Puig que rechaza que Les Corts apoyen recurrirlo al Tribunal Constitucional

“Todo huele a fin de ciclo”. La portavoz del PP en Les Corts, María José Catalá, ha comenzado su intervención en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, agradeciendo hoy su presencia en Les Corts. “No se ha fugado de esta sesión de control. Si lo va a hacer de manera permanente convoque elecciones”.

La oposición ha insistido hoy sobre los problemas judiciales que acosan el Consell. Se han referido a la declaración que el hermano del presidente, Francis Puig, realizará el próximo lunes por las ayudas públicas recibidas y también sobre la situación de la vicepresidenta Mónica Oltra, pendiente de que el TSJCV decida si debe declarar ante el juez por la gestión del caso de abusos por el que fue condenado su exmarido, Luis Ramírez.

Sin embargo, en el pleno de esta mañana se ha hablado mucho de agua. Catalá ha propuesto a Puig que en el momento en el que se apruebe el Decreto en el Consejo de Ministros, Les Corts aprueban llevar a los tribunales el recorte del Tajo-Segura.

“El presidente Sánchez dice que su objetivo es eliminar los trasvases, el de Castilla La Marcha, García Page se mofa de usted y dice que le invita a visitar Israel para que conozca las desaladoras. ¿Va a consentir estas humillaciones al pueblo valenciano? No le ha dicho nada a Sánchez sobre este atropello a los regantes. Los valencianos ya no se conforman con buenas palabras. Es el primero que tiene que defender a los valencianos en financiación y defensa del agua. Salga y obligue a García Page a rectificar sus palabras. Obligue a Sánchez a no aprobar el decreto contra el trasvase en el Consejo de ministros”.

Puig ha asegurado que trabajará desde el punto de vista que sea necesario para defender este trasvase. No obstante, ha asegurado que “sus guerras” nunca han aportado nada. “Se trata de conseguir lo que queremos. Lo vamos a llevar a los tribunales, pero también queremos una solución para siempre. No estamos dispuestos a aceptar criterios que no son rigurosos”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha pedido al presidente que sea “valiente” y defienda el trasvase. Además, le ha preguntado si votará a favor de una propuesta de Ciudadanos para eliminar los aforamientos de los políticos en la Comunitat Valenciana. “¿Qué les impide hacer esto? ¿Debemos prepararnos para alguna sorpresa más?

