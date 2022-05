Oltra se encara contra Bravo por la prostitución: “Por ponerlo en un papel no se acaba con el hambre en el mundo”

En el debate de la prostitución tampoco hay quórum en el Gobierno valenciano. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha dejado muy claro que no comparte las medidas que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, está poniendo en marcha para hacer acabar con una actividad que genera más de 700.000 euros al día en la Comunitat Valenciana.

“La brocha gorda a no ser que sea para pintar paredes, no es útil. Tampoco jugar con debates nominalistas. Confrontar abolición contra regulación es una estulticia”. La vicepresidenta, responsable de la cartera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha defendido que por ponerlo en un papel no se acaba con el “hambre en el mundo”.

Oltra se ha referido de esta manera al ser preguntada por su opinión sobre la iniciativa de la Conselleria de Justicia de multar a los clientes de las prostitutas o la posibilidad de modificar la Ley de Espectáculos para incluir multas a prostíbulos. Sobre esta norma ha dicho que se deben realizar las “aportaciones necesarias” porque para erradicar la prostitución “hace falta algo más que medidas punitivas”.

En este sentido, ha defendido las acciones que se han llevado a cabo en su Departamento que se centran en la protección de las mujeres, tales como la asunción del salario mínimo interprofesional en la Renta Valenciana de Inclusión cuando se trata de personas en contexto de prostitución. “Esto no lo tiene ninguna comunidad autónoma” y también se ha referido al programa Alba. “Una persona prostituida puede abandonar ese contexto a través de esos medios. Eso es feminismo que se come”.

Además, ha defendido que es importante hablar con las mujeres. “Yo sí me he reunido con la Asociación de Trabajadoras Sexuales, que tiene una delegación en Valencia. No se pueden tomar decisiones de espaldas a ellas. No se deben tomar decisiones despóticas, y lo que se ha de procurar es que una norma no perjudique a la parte más vulnerable”.