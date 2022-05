La Generalitat valenciana pedirá al Ministerio que se vacune a los niños a partir de 12 años contra el papiloma

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha anunciado hoy que la Comunitat Valenciana va a pedir ante el Ministerio de Sanidad la incorporación para niños a partir de los 12 años de la vacuna contra el papiloma, que ahora sólo se financia a las niñas. Además ha avanzado la creación de oficinas de control de demora de las listas de espera en cada departamento de salud. “Creo en la medicina humanista, una medicina basada en la evidencia científica que respete escrupulosamente los derechos de los pacientes y sus familiares. Creo en un sistema sanitario que escuche, dé voz, responsabilice, empodere y se ponga al servicio del paciente y la ciudadanía”, ha defendido durante su primera comparecencia en Les Corts.

Se ha proclamado como un defensor de la sanidad pública, que debe ser reforzada, y ante las críticas de la oposición ha replicado que no ve “la catástrofe tan tremenda de la gestión” y ha afirmado que tenía “la vida resuelta y era feliz” antes de asumir este cargo, en el que sabe que se va a “quemar”, pero “nadie dirá” que no escucha y no intenta consensuar.

Sobre la Atención Primaria, Mínguez ha explicado que el nuevo modelo contempla más financiación (326 millones de euros en dos años para recursos humanos, infraestructuras, tecnologías y sistemas de información); un nuevo enfoque asistencial que optimizará la capacidad resolutiva e incorporará 2.000 nuevos equipamientos entre ecógrafos, retinógrafos o equipos de cirugía menor, así como un modelo organizativo que contempla un responsable médico, de enfermería y de administración para cada centro.

Por lo que respecta al área de Salud Mental, ha asegurado la ampliación hasta 256 plazas de todas las categorías de salud mental repartidas entre los departamentos de salud con criterios de equidad territorial y poblacional; la puesta en marcha de tres hospitales de día de salud mental para niños y adolescentes, uno por provincia, que estarán en funcionamiento antes de final de año; optimizar la coordinación con Educación para detectar problemas de salud mental en el ámbito escolar y desarrollar un plan de empleo para personas jóvenes con enfermedad mental grave, que cuenta con financiación de fondos europeos”.

Reversión de La Marina

Además, ha anunciado la constitución inmediata de un grupo de trabajo para sentar las bases de la reversión del departamento de salud de La Marina, cuya concesión finaliza el 1 de febrero de 2024, y planificar “con más tiempo todos los pasos a seguir y afrontar el proceso con mayores garantías”.

Por su parte, el diputado del PP José Juan Zaplana ha afirmado que la situación de Sanidad valenciana es “caótica e insostenible”, con un “infierno asistencial” y un equipo “incapaz”, y le ha pedido que retire los recursos de la Generalitat a las sentencias que la condenan por no dotar de medios a los sanitarios al inicio de la pandemia. ”Podemos hacer grandes cosas si se aleja de la izquierda radical” y ha asegurado que el Botànic ha “destrozado” el sistema sanitario público y ha logrado que “casi un millón de personas” haya contratado un seguro privado, según informa Efe.

Fernando Llopis, de Ciudadanos, ha pedido valentía para que la sanidad “escale puestos en la excelencia y abandone los de descenso” y le ha alertado de que cuenta con un segundo escalón con “escaso bagaje y menos ganas de trabajar”.

Por su parte, David García (Vox) ha instado a Mínguez a elegir entre ser un “comisario político” al servicio de Ximo Puig o “un buen conseller” al servicio de la ciudadanía, después de que el tripartito haya “destrozado” la sanidad valenciana.