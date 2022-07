Todos los planes culturales de Valencia para el mes de julio

Estamos casi en el ecuador del verano y son muchos los planes culturales que ofrece Valencia para los que no se vayan todavía de vacaciones. Sin salir de la capital se podrá disfrutar de música, cine, teatro, videojuegos y gastronomía, entre muchas otras cosas.

Gran Fira de Juliol

La Gran Fira de Juliol abarca todo el mes y ofrece actividades muy diversas, desde los Conciertos de Viveros (escenario por el que aún tienen que pasar artistas como Rigoberta Bandini, Residente o Vanesa Martín), teatro y conciertos gratuitos en los Jardines del Palau (las obras Burundanga o Molt de soroll per no res o el tributo “Aretha y los Franklyn”, una propuesta para los amantes del soul).

Actividades destacadas: conciertos de Residente (15 de julio), Rigoberta Bandini (19 y 20 de julio) y Vanesa Martín (21 de julio); mascletà (16 de julio en la Plaza del Ayuntamiento), minimascletà digital (23 de julio en la Alameda); correfoc (29 de julio) y batalla de las flores (31 de julio).

La programación completa puede consultarse aquí.

Carpa de los Conciertos de Viveros

Cine al aire libre

Continúa el ciclo “Nits de cinema” en el claustro del centro cultural La Nau, que proyectará películas como American Psycho, Eloísa está debajo de un almendro o El festín de Babette, entre otras. La entrada es gratuita y requiere reserva previa en este enlace.

Además, el ciclo “Cinema a la fresca” ofrece tres proyecciones, también gratuitamente, en la Plaza del Pilar: Sorry We Missed You (14 de julio), Seis días corrientes (21 de julio) y Parásitos (28 de julio). Las tres son a las 22h. y no hace falta reservar entrada.

Fotograma de "Parásitos", del director surcoreano Bong Joon-ho

Conciertos

Cancelado el Diversity Festival, la música seguirá sonando durante el mes de julio en Valencia con muchos artistas, conciertos y el Festival de Jazz. Destacan las fechas del MecanoExperiencie (14 de julio), el Neox Music Day, con artistas como Dani Martín o Juanes (17 de julio), les Nits de Vivers con Santero y los muchachos (29 de julio) o Jorge Drexler (30 de julio) o, para los más clásicos, la 134ª edición del Certamen internacional de bandas de música de la ciudad de Valencia.

Dentro del Festival de Jazz, destacan las actuaciones de la Ki Big Band (16 de julio), Screaming Pillows (24 de julio) y Pi McCarthy (31 de julio).

Tours gratuitos

En la ciudad de Valencia hay muchos tours guiados gratuitos de los que se puede disfrutar simplemente reservando con antelación o acudiendo al punto de inicio. Algunos de ellos son la ruta por la Valencia modernista, la ruta de los grafitis y el arte urbano, la ruta por la Valencia marítima, los tours en la Albufera...

Parque natural de la Albufera FOTO: La Razón Turismo CV

Gastronomía

Del 14 al 24 de julio, Valencia acogerá “La vuelta al mundo en 80 platos”, un festival gastronómico en el que participarán numerosos restaurantes y que ofrece un viaje por las comidas del mundo sin moverse de la ciudad. Hay propuestas para todos los gustos, y son 24 los restaurantes que se han sumado a las jornadas. Durante estos diez días, los restaurantes ofrecerán un menú degustación con platos de diferentes culturas y escuelas gastronómicas. Entre ellas, comida mediterránea, japonesa, creativa, de mercado, de tapas...

Museos y exposiciones

El 14 de julio se inaugura en la Fundación Bancaja una nueva exposición sobre el valenciano Joaquín Sorolla. “La edad dichosa. La infancia en la pintura de Joaquín Sorolla” presentará 86 cuadros procedentes de casi 40 colecciones públicas y privadas, entre los que hay obras inéditas. La muestra reúne algunas de las piezas más emblemáticas de la producción pictórica del artista.

En el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC) se puede visitar hasta el 4 de septiembre la exposición “Emergency on Planet Earth”, que presenta un recorrido por la obra de diferentes artistas urbanos centrados en la denuncia ecologista y la preocupación por el calentamiento global, el medioambiente y la destrucción de los ecosistemas.