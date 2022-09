València, elegida por el Financial Times para exhibir su “mejor talento innovador”

La Marina de València acogerá el 30 y 31 de marzo de 2023 la cita “The Next Web Conference” que The Financial Times ha respaldado en Amsterdam desde hace dieciséis años y que ahora recala también en la capital valenciana gracias a un acuerdo por tres años con el Ayuntamiento, que invertirá en él 1,5 millones de euros.

Este encuentro, que ha reunido en la capital de los Países Bajos a unos 10.000 asistentes anuales, busca ahora dar a conocer el talento valenciano, las empresas emergentes y la herramientas innovadoras que caracterizan a la ciudad, y durante dos días el talento tecnológico y esas “startups” podrán establecer sinergias con socios, inversores y ponentes internacionales en un entorno empresarial.

El director de eventos de The Next Web (TNW), Zach Butler, ha explicado, en la presentación del congreso que ha tenido lugar este martes, que los principales ejes sobre los que girará el evento son “salud y bienestar, agricultura, sostenibilidad y economía circular, deporte y diseño, tecnología 5G y ciberseguridad y cadenas de suministro y movilidad”.

Butler también ha resaltado que se ha elegido València ya que la consideran un “centro de innovación para la tecnología mediterránea”, pues “cuenta con el ecosistema emprendedor de más rápido crecimiento de España y con el mayor número de ‘startups’ per cápita”.

La máxima responsable de The Next Web, Myrthe van der Erden, ha explicado que el principal aliado de esta cita es The Financial Times y eso les permite trabajar con empresas grandes e innovadoras que patrocinan sus eventos como Amazon, PayPal, eToro, Porsche, Accenture, Polestar, IBM, Microsoft y Google, que según ha dicho “podrían usar TNW como plataforma para acceder a otros ecosistemas tecnológicos como València”.

Además, ambos han destacado que el puerto de València es “una vía muy importante para exportar e importar innovación”, y que a su vez sería una forma de que València fuera la localización de empresas (nacionales e internacionales), centros de desarrollo e innovación, así como captación de inversiones, nacionales e internacionales, en tecnología, innovación y digitalización.

Por parte del Ayuntamiento han estado presentes la vicealcaldesa, Sandra Gómez, y el concejal de Emprendimiento e Innovación Económica, Borja Sanjuán, quien ha detallado sobre la inversión de 1,5 millones por parte del consistorio que el primer año se aportarán 750.000 euros y el resto se distribuirá a lo largo de los dos años siguientes.

Para Sandra Gómez, esta es una forma de encaminar a València hacia la “capitalidad de la nueva economía” y por ello considera que eventos de este calibre permiten “que el ecosistema avance, porque hay importantes empresas y medios que se han fijado en València”.