Los mejores sitios para coger setas en la Comunidad Valenciana

La recogida de setas, conocida también como micología, ha experimentado un importante auge en los últimos años, ya que permite pasar tiempo en familia o con amigos en entornos naturales y al aire libre, mientras paseamos o realizamos ejercicio.

Tal y como explican desde la Asociación de Campings de la Comunidad Valenciana, antes de ir a coger setas, conviene informarse sobre la zona, sobre las protecciones de fauna y de flora existentes, y sobre el tipo de hongos comestibles que se encuentran allí.

En la naturaleza se pueden encontrar cientos variedades de hongos y setas, y algunas de ellas pueden ser muy tóxicas. Las más populares del otoño son la seta de cardo, el níscalo, los boletus del grupo edulis, los champiñones silvestres, las senderuelas o el pie azul. Todas forman parte de la gastronomía de esta época del año.

Por otra parte, y como toda actividad en el medio natural, la recogida de setas debe hacerse de manera respetuosa con el medio ambiente para evitar daños en el entorno. Algunos consejos básicos son:

- Utiliza una navaja. Lo aconsejable es cortar las setas, con un cuchillo o navaja, por el pie. De este modo no se destroza el micelio (la parte subterránea del hongo) y pueden generarse nuevos hongos.

- Guarda las setas en una cesta. Cuando pensamos en la recogida de setas, nos viene a la mente gente con una cesta de mimbre. Esta imagen, típica, no es fortuita: las setas fermentan fácilmente en recipientes de plástico. Si las llevamos en una cesta, estarán ventiladas y sus esporas se esparcirán en el medio natural.

- No recojas setas que estén muy maduras. El ciclo de vida de setas y hongos es relativamente corto, ya que aparecen en poco tiempo, apenas horas. Si observamos una seta que puede tener varios días, es posible que esté demasiado fermentada y resultará tóxica. Incluso si reconoces la especie y es comestible, conviene dejarla.

- No cojas ejemplares que no vayas ingerir. Se trata de una de las máximas de la recogida de setas. Al realizar esta actividad, es importante respetar el entorno, y eso pasa por recoger las especies que conocemos y que vamos a comernos, y dejar aquellas que no. Estos hongos están en su hábitat natural y cumplen una enorme función regeneradora.

Dónde recoger setas en la Comunidad Valenciana

Una de las claves para buscar setas es saber dónde encontrarlas. Debido a su estilo de vida saprofita (se alimentan de materia orgánica en descomposición) muchas setas y hongos aparecen en ramas podridas o troncos secos. Por otra parte, y debido a su forma de vida simbiótica (el hongo se asocia a las raíces de una planta), son habituales en los pies de los árboles o cerca de otros organismos vivos, como por ejemplo el musgo.

Pero, sin duda, la gran pregunta los amantes de la micología es dónde ir a coger setas.

Cada zona tiene unas características concretas de humedad y vegetación, y eso hace que las especies puedan variar.

La seta más conocida en la Comunidad Valenciana en es el Rovellón o níscalo, que podemos encontrar en pinares y bosques de toda la región durante los meses de otoño e invierno.

Otra seta habitual en nuestra región es la seta de San Jorge, también conocida como perretxiko. Es comestible y rica en sabor, aunque debes saber que, tal y como su nombre indica, su época natural de recogida es la primavera.

Los champiñones silvestres, el robezuelo (habitual en bosques de robles, hayas y pinos), la seta de cardo y la Angula de Campo (robezuelo amarillento y camagroc) son otras setas que podemos identificar en la Comunidad Valenciana.

Respecto a los espacios donde coger setas, destacamos:

- La Vall d´Albaida. Esta comarca, situada al sur de la provincia de Valencia, está formada por un amplio valle de casi 15 km que se estrecha hacia el oeste. En la zona puedes encontrar grandes superficies montañosas para recoger setas, como la Serra Grossa al norte y las sierras de Agullent-Ombria d’Ontinyent y Benicadell, al sur.

- Canal de Navarrés. El agua, los bosques, la fauna y la flora son los principales componentes que se entremezclan con los pequeños pueblos surgen dentro del valle que forma La Canal de Navarrés, entre los que destacan Millares, Anna o Enguera. El paisaje está compuesto por pinares y lentiscares, aunque también encontramos zonas con encinas y fresnos.

- Rincón de Ademuz. El Rincón de Ademuz es una de las comarcas más singulares de la Comunidad Valenciana porque sirve como punto de unión entre Valencia y las provincias de Teruel y Cuenca. La zona discurre por el cauce del río Bohílgues. La comarca es montañosa, de orografía abrupta y accidentada, y muy rica en vegetación. Destacan la zarzamora, el arce de Montpellier, la sarga, el culantrillo, el berro, la violeta, el nogal y el chopo. El rincón de Ademuz es perfecto para hacer una escapada y recoger setas como el níscalo, la llenega, la seta de cardo o las senderuelas.

- Los Serranos. La comarca de la Serranía del Turia, también conocida como Los Serranos, es una de más abruptas de la Comunidad Valenciana. Atravesada por el río Turia, discurre en varios tramos encajonado por gargantas o desfiladeros estrechos con un alto valor paisajístico. La zona es perfecta para practicar deportes y actividades al aire libre como el senderismo, el montañismo, la escalada, el piragüismo, el cicloturismo o la recogida de setas.

- Els Ports. Els Ports es otro de los rincones de nuestra región preferidos por los amantes de la micología. De hecho, el otoño es perfecto para visitar esta comarca castellonense, con sus bosques cubiertos de colores y olores únicos. El níscalo es el hongo que más crece en la zona, aunque también la seta de cardo, las trompetas de la muerte y algunas variedades de boletus. En localidades como Morella, durante el otoño se organizan jornadas gastronómicas que giran en torno a frutos de temporada como las setas.