El PP denuncia que los bomberos sí que advirtieron del fuego que amenazaba la línea de tren en Bejís

La síndica del PP en Les Corts Valencianes, María José Catalá, ha denunciado hoy durante el Debate de Política General que los bomberos forestales sí que advirtieron al puesto de mando de la Generalitat de que el incendio de Bejís ponían el peligro la vía de acceso a a estación Torás-Bejís. Sin embargo, el centro de mando no comunicó a Adif que la maquinista debía retroceder, tal y como establece un convenio entre ambas administraciones firmado en 2017, por lo que en opinión de Catalá, “se mandó un tren lleno de pasajeros directamente al fuego”. Según ha explicado la síndica “en esta Comunitat si se produce un incendio a partir de las 3 de la tarde no hay técnico que haga de enlace entre el Centro de Emergencias y el Puesto de Mando”.

Catalá ha reiterado en la réplica que “por mucho que usted diga, tengo la prueba de que los bomberos avisaron del incendio a las 17.46″ y ha recordado que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, responsable del mando único de los incendios, había afirmado que no avisaron al tren “porque no se puede dar un aviso que no existe”. El tren decidió dar marcha atrás, rodeado por las llamas que produjeron quemaduras a varios pasajeros que aterrorizados bajaron de él, a las 18.08, casi 25 minutos después de que los bomberos advirtieran del riesgo.

La síndica del PP ha asegurado tener un papel en el que queda constancia de que los bomberos ya alertaban de este riesgo.

Puig, acorralado, le ha dicho que “vaya al juzgado y lleve ese papel. Está utilizando un papel que le ha dado alguno para venir aquí a optimizar su última presencia en el Debate de Política General. Lo que hay es una utilización fraudulenta. Si tiene dudas vaya al juzgado”.

Además, Catalá ha explicado que “es un fallo de coordinación de la Generalitat. La normativa dice quien es el responsable, lo dice el convenio de Adif, y además, se extiende la sombra de duda sobre los bomberos, no es justo”.

Ciertamente, en la nota de prensa con la que la Generalitat anunció la colaboración con Adif en materia de extinción de incendio en virtud de un convenio firmado en julio de 2017, se señalaba que “ante un incidente en las proximidades de las líneas férreras administradas por Adif, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, ‘112 Comunitat Valenciana’ alertará a Adif a través del terminal del Centro de Protección de Seguridad de Valencia, que, a su vez, informará al puesto de mando de circulación o mantenimiento de infraestructura de las lineas de Adif que resulten o pueden resultar afectadas”.

El PP no dice la verdad

Desde la Conselleria de Justicia han precisado que lo que refleja el mensaje mostrado por el PP es la alerta de un técnico de la unidad de medio ambiente sobre el peligro que para los servicios de extinción puede representar un depósito de propano ubicado en una granja cercana a la vía verde Ojos Negros I (Estación Toras-Bejis). “En ningún momento se habla del ferrocarril y del corte de la vía del tren. Por tanto, lo que indica el PP no es cierto”.

