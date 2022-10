La Universidad Católica inaugura las Clínicas Universitarias de Valencia

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado la inauguración oficial de sus Clínicas Universitarias. El encuentro ha permitido conocer sus instalaciones y las 17 especialidades sanitarias que ofrecen, a través de ‘microexperiencias’ que han evidenciado que este centro se encuentra a la vanguardia de la innovación y que su práctica está centrada en el respeto de la dignidad de la persona.

En el acto, que ha presidido el cardenal Antonio Cañizares, han participado el rector, José Manuel Pagán; miembros del Consejo de Gobierno; el director de las Clínicas, Pablo Vera; responsables de colegios profesionales, hospitales y centros de salud, así como autoridades civiles y académicas.

“En estas Clínicas se ve y se palpa lo que es la Universidad Católica de Valencia, cuyo centro es el hombre, servir al hombre”, ha expresado el cardenal Cañizares. “Os felicito porque aquí siempre hay alegría, buen trato, acercamiento, atención… Tantas cosas que evidencian lo que es esta Universidad: una casa plural donde todos son acogidos y respetados, queridos y atendidos”.

El cardenal Cañizares ha resaltado también el hecho de que este centro, en el que trabajan cerca de 150 profesionales (que también son profesores) y 700 estudiantes cada curso “esté en el corazón de una ciudad de casi un millón de habitantes, con tantos problemas que hay, más aún en estos tiempos. Esta Universidad y estas Clínicas han querido estar en el centro: para llegar a todos y servir a todos”.

El proyecto de ley trans niega la ciencia y solo atiende a la ideología José Manuel Pagán

José Manuel Pagán ha manifestado la alegría de que se inauguren estas instalaciones y ha mostrado un agradecimiento especial a don Antonio: “Ha sido un regalo para la Iglesia universal, y un regalo para nuestra diócesis y nuestra Universidad tenerlo tan cerca”.

En su intervención, el rector de la UCV ha querido destacar el “capital humano” de estas Clínicas: “Esta es la clave para poder cumplir con nuestra misión; donde el partido se juega es en la atención que prestan nuestros profesionales”. En este sentido, ha dado las gracias a quienes durante estos trece años de historia de las Clínicas “han aportado su granito de arena para que hoy sean una realidad”.

Por otro lado, Pagán ha aprovechado el acto para levantar la voz “contra un atropello que se está cometido delante de nosotros: el proyecto de ley trans, que se quiere aprobar en el Parlamento de manera urgente para que no se abra un debate y para que las sociedades científicas no puedan reaccionar. Hoy inauguramos nuestras Clínicas convencidos de que la primera obligación de los profesionales sanitarios es cuidar de la salud de las personas y hay que contestar a una ley que niega la ciencia y solo atiende la ideología. Desde la Universidad no dejemos de reclamar que hable la ciencia y se la escuche”.

El servicio a la persona, en el centro

Por su parte, Pablo Vera ha explicado que, en este espacio de 5.000 metros cuadrados, donde confluyen más de 400 pacientes diarios, “además de estar al servicio de los pacientes en algo tan preciado como cuidar de su salud, convive el esfuerzo docente por colaborar en la formación práctica de nuestros alumnos. En cualquier caso, la atención a la persona -paciente, estudiante o profesional- está en el centro de nuestra misión”. Son, por ello, unas Clínicas “singulares”, pues “su finalidad no es el lucro, sino transmitir y formar a todos nuestros alumnos en la excelencia de la resolución de cada caso. Un valor que se traslada desde las Facultades y culmina en la práctica clínica”, ha añadido.

Cualquier persona que necesite una atención médica (como realizarse alguna prueba, ir al dentista o ser tratado por un nutricionista) puede pedir cita en las Clínicas, donde además de aprender el alumnado de los grados y posgrados en Ciencias de la Salud, Psicología y Actividad Física y Deporte, también se desarrollan tareas de investigación clínica.

Esta simbiosis entre labor docente, investigadora y asistencial es la que permite responder al compromiso social que mantiene esta universidad con la sociedad valenciana, especialmente, con los más desfavorecidos. Un compromiso al que ha puesto voz Luis Miralles, presidente de Casa Caridad: “Soy testigo de tantos alumnos de la Universidad Católica de Valencia que han venido a tratar a tantas personas sin techo. Personas que han sido despedidas de su puesto de trabajo, que llegan de otros países huyendo de la guerra, del terror… Imagínense en qué estado mental y físico están cuando pasan meses en la calle… Pues ver a los estudiantes y a profesionales cuidando de estas personas es un motivo de agradecimiento sincero”.

Las Clínicas Universitarias mantienen un acuerdo con Casa de la Caridad, así como con Cáritas y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por los cuales los usuarios de estas ONGs valencianas son atendidos por los expertos del centro. Asimismo, son un soporte principal de la Conselleria de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, que, en virtud de un convenio suscrito, les deriva pacientes en riesgo de exclusión social.

Nuevas especialidades

Situadas en la plaza de Brujas, las nuevas Clínicas Universitarias han mejorado sus instalaciones y ampliado sus servicios. Así, en el área de Fisioterapia cuentan con una piscina, camillas y un gimnasio para tratar primeras fases de las lesiones o problemas de movilidad y aplicar tratamientos de rehabilitación pediátrica, geriátrica y deportiva; mientras que desde el área de Terapia ocupacional tratan a pacientes con ELA o que han sufrido un ictus, para lo que también cuentan con especialistas en Neurología.

La Clínica Podológica es reconocida como uno de los centros más avanzados de la Comunidad Valenciana en salud integral del pie y reúne las últimas tecnologías de análisis de movimientos, ecografía musculoesquelética y cirugía mínimamente invasiva del pie. Así, tienen varios boxes y una novedosa tecnología (como la cinta Zebris o escáneres láser 3D) para estudiar la pisada y realizar plantillas a medida, en la misma consulta.

Otra de las unidades es la de Atención Temprana, que atiende a menores –siempre junto a sus familias- para enseñarles a ser más autónomos o mejorar su vida diaria. En esta línea, la Unidad del Autismo permite empatizar y ayudar a las personas con TEA. Asimismo, en la Clínica de Logopedia se realizan nasometrías y tratamientos de rehabilitación del lenguaje, el habla o la voz para pacientes de cualquier edad, también con daño cerebral. Uno de los servicios con más éxito es el de Odontología, que cuenta con escáneres capaces de reproducir la boca de los pacientes en 3D y máquinas fresadoras, lo que permite en un solo día diagnosticar, diseñar los implantes, fundas, sobredientes o férulas.

La labor asistencial, docente e investigadora caracterizan igualmente a la Unidad de Úlceras y Heridas y al Instituto Valenciano de Patología (IVP). Este último, además, ofrece un amplio catálogo de técnicas con la finalidad de que otros centros de diagnóstico médico o grupos de investigación puedan externalizar y solicitar sus servicios. Cabe señalar que las Clínicas UCV cuentan con terapeutas ocupacionales y con una Unidad de Enfermería que atienden también en el domicilio, siempre con un médico de referencia.

Durante los dos primeros años, las Clínicas UCV ya han atendido a 200.000 pacientes y en pandemia ha dado soporte psicológico a más de 1.000 personas, además de realizar PCR. Asimismo, tienen convenios con las principales compañías de salud.