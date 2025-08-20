Valderrama destaca la profesionalidad y los medios para evitar grandes incendios en agosto

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado la profesionalidad, la contundencia, la celeridad y la disposición de medios para afrontar los 41 incendios forestales que se han producido en la Comunitat desde el 11 de agosto, que han evitado que se haya registrado ningún incendio forestal de gran importancia.

Valderrama ha hecho estas declaraciones en Artana, donde se trabaja para controlar un fuego iniciado por la caída de un rayo, donde ha participado en la reunión de coordinación con la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y el alcalde de Artana, Enrique Vilar, para evaluar la situación del incendio.

El conseller ha indicado que también se ha hecho balance de los incendios desde el 11 de agosto, en el que se han producido 41 incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana, y en la provincia de Castellón ha habido 70 incendios (tanto forestales como de otro tipo).

Ha destacado la labor y "contundencia" de los profesionales, así como "la celeridad y la disponibilidad de medios que se han puesto para estos incendios".

Gracias a ello, ha agregado, "no hemos tenido hasta la fecha ningún incendio forestal de gran importancia en toda la Comunitat, excepto el de Teresa de Cofrentes y el Valle de Ayora".

El conseller ha ensalzado "todo el trabajo, la dedicación y profesionalidad de los servicios de extinción de incendios", así como la "colaboración y coordinación con todas las administraciones implicadas en la emergencia". "Solo con la lealtad institucional y el trabajo conjunto podemos actuar en los incendios forestales", ha agregado.

Valderrama ha indicado que actualmente hay un dispositivo de 134 efectivos coordinados por la Generalitat Valenciana de diputaciones, ayuntamientos y servicios de las capitales, así como los Bomberos Forestales de la Generalitat que están trabajando en los incendios de Castilla y León.

"No es importante solo el contingente, sino que son autónomos", ha destacado el conseller, que ha explicado que se ha enviado unidades de drones, de logística, de mecánica y una unidad sanitaria para que el contingente "no suponga una sobrecarga para la Junta de Castilla y León".

"Nos ponemos a disposición de la Junta para seguir trabajando en los incendios forestales que se están produciendo", ha agregado.

Además ha valorado que los trabajadores desplazados a León "están transmitiendo la solidaridad de todos los valencianos y las valencianas". Es además "un deber del Gobierno valenciano" el trabajar en los incendios en otras comunidades, ha dicho.

El conseller ha explicado que se está trabajando con la "mayor eficacia posible" y combinando la distribución de efectivos "con la máxima celeridad, eficacia y eficiencia".

Sobre los bomberos forestales de la Generalitat, "se está haciendo la mayor apuesta y la mayor inversión económica" en ellos con un presupuesto para 2025 de más de 74 millones de euros, "lo que va a permitir, cuando se instaure el tercer turno, disponer de unos efectivos que trabajen los 24 horas del día los 365 días del año".

"No solo hemos mejorado la profesionalización y la estabilización", según Valderrama, sino que también se acomete una inversión importante en disponibilidad de recursos, con 9 millones de euros para nuevos vehículos 'pick up', en concreto 36, que se van a poner a disposición de los bomberos forestales y 17 autobombas.