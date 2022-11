El PP y el PSPV, a la greña por los presupuestos de la ciudad de Valencia

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez (PSPV), ha valorado que los presupuestos para 2023 que aprobará el pleno municipal hoy son los “mejor dotados económicamente, los más eficientes y los menos endeudados de la historia reciente del Ayuntamiento, lo que nos ha permitido congelar impuestos sin hacer recortes, abordar inversiones tan importantes como el Canal de Acceso y adoptar medidas concretas para las familias y las pymes contra la inflación”.

Contrariamente, la portavoz del PP en el Consistorio del “cap i casal” ha señalado que los Presupuestos de Compromís y del Partido Socialista son “indiferentes a la subida de la cesta de la compra y de la luz” y ha añadido que “ni bajan impuestos ni pagan las ayudas a comercios ni ayudas escolares”.

Gómez se ha manifestado de esta manera minutos ante del pleno municipal que abordará la aprobación de las cuentas municipales. La vicealcaldesa ha hecho hincapié en que València ha vuelto a ser “la primera gran ciudad en sacar hacia adelante sus presupuestos con un acuerdo político entre los diferentes partidos de gobierno que, pese a que somos partidos distintos y a que muchas veces mantenemos posturas diferentes, en lo importante nos ponemos de acuerdo. Y lo importante es establecer unas líneas generales de los presupuestos municipales porque es la forma de dar seguridad, certezas y estabilidad al gobierno de la ciudad, que es ahora lo que sobre todo pide la ciudadanía en un momento de incertidumbre priorizar la estabilidad”, ha indicado.

Gómez ha subrayado que las cuentas municipales para 2023 “recogen el plan contra la inflación que reivindicamos y que propusimos como Partido Socialista. Por lo tanto, podemos decir que son los presupuestos contra la inflación, que ayuda a las familias; que apuesta por la promoción económica, siendo la partida que más sube, hasta un 30 por ciento, para favorecer así la actividad económica; que apuesta además por el área social para ayudar a las familias que peor lo están pasando en esta crisis; que aumenta, por ejemplo, por el cheque escolar para hacer prácticamente gratuita ya la educación de 0 a 3 años para la inmensa mayoría de las familias; que incorpora importantes novedades como el bono anti inflación el bono social en el área de Deportes para ayudar a todas las familias que peor lo están pasando con la subida de los precios y que, además, como ya anunciamos hace poco tiene importantes programas de ayudas a la reactivación económica a la economía local con ayudas directas contra la subida de los costes energéticos”, ha continuado.

La vicealcaldesa, además, ha subrayado que, “pese al mantra que está intentando llevar a cabo la derecha en esa ciudad sobre los impuestos, tenemos que decir que somos una de las pocas ciudades que tiene una congelación de todos sus impuestos municipales y tasas”. Desde 2015, ha argumentado, se ha producido una evaluación positiva, “ya que los presupuestos han aumentado hasta un 40 por ciento y además han reducido la deuda un 70 por ciento. Es decir, que esas arcas municipales que nos dejó el Partido Popular absolutamente quebrado, intervenido por el Gobierno de España, siete años después podemos decir que tenemos los mejores presupuestos, los mejor dotados económicamente y además, sinceramente, los más eficientes y los menos endeudados de nuestra reciente historia. Y eso nos permite congelar impuestos, no hacer recortes en esta época de inflación y además abordar importantes inversiones como el canal de acceso, la obra más importante de nuestra ciudad en nuestra historia reciente que va a suponer el soterramiento de la playa de vías que dividen los barrios del sur en dos y para la que este Ayuntamiento contempla en sus presupuestos 32 millones de euros. Por eso son unos magníficos presupuestos”, ha dicho.

Gómez ha finalizado su intervención manifestando que estos “son los presupuestos contra la inflación, unos presupuestos que además apuestan por inversiones tan importantes como el canal acceso y que, además, dan estabilidad y certeza haciendo una congelación de tasas y de tributos municipales para todas las familias”.

La única gran ciudad que no baja impuestos

Visión absolutamente distinta tiene la portavoz del PP, María José Catalá, para quien los presupuestos “no tienen ni un gesto con los problemas que tiene la gente de la calle. Son los últimos presupuestos de Compromís y del Partido Socialista. Unos presupuestos de fin de ciclo que no tienen ni un solo gesto con la gente que no puede pagar las hipotecas y la subida de la luz y de la cesta de la compra”.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá FOTO: La Razón Ajuntament de València

En este sentido, ha subrayado que “Valencia es la única de las grandes ciudades que no baja impuestos en un momento en que los vecinos no llegan a final de mes. La izquierda en esta ciudad es completamente indiferente a los problemas de la gente de la calle. Las prioridades para Compromís y PSOE es seguir recaudando de todos los vecinos más de 500 millones de euros”.

“La recaudación de impuestos y tasas ha aumentado un 21,4 por ciento desde 2015 y en 2023″ ha detallado, “mientras machacan a multas a la gente que quiere aparcar en su barrio o quieren entrar a Ciutat Vella. En Ciutat Vella han puesto una media de 88 multas al día y 3.600 multas en Ruzafa”.

La portavoz del Partido Popular ha señalado que “frente a este afán recaudatorio, el gobierno de Compromís y del Partido Socialista sólo dan seis millones de euros de ayudas a emprendedores y comercios, el 1,2 por ciento de lo que piensan recaudar en impuestos: “¿De verdad cree que los valencianos les tienen que dar las gracias?. ¿Creen que se entiende que den como máximo 500 euros a un bar que no puede pagar la luz mientras a la Plataforma per la Llengua, el ONG del catalán, les dan en vena 25.000 euros sin burocracia?”

“Sus prioridades son tapar sus agujeros de la EMT y dar en vena 75.000€ a entidades catalanistas y que persiguen a los comercios que no hablan valenciano” ha afirmado quien ha subrayado las áreas olvidadas que sufren una disminución de gasto, como es el caso de policía local (-10 por ciento), vivienda (-34 por ciento), en comercio (-35 por ciento) y en jardinería sostenible (-3 por ciento), y mayores (-11 por ciento).

María José Catalá ha denunciado la deuda de la EMT ha pasado “de 31 millones de euros en 2015 a 133 millones en la EMT”. Y no se queda ahí, porque el informe del interventor avisa de “la necesidad de aportación de fondos complementarios a lo largo del ejercicio. Es decir, que el agujero negro en el que se ha convertido la EMT, seguirá creciendo”

En este sentido, ha denunciado que “la bajada de deuda es trilerismo puro porque la izquierda no gasta el dinero para inversiones a los barrios y los llevan a amortizar deuda. En siete años han dejado de ejecutar 800 millones de euros ¿Para que quieren 300M€ en los bancos? Ese dinero debe estar en las familias

Pagar a amiguetes

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Vicente Montañez, ha explicado que van a enmendar a la totalidad los presupuestos de Ribó porque no representan lo que necesitan los valencianos. “No vamos a permitir que el dinero de los valencianos sirva para pagar a amiguetes, ni a políticas ideológicas, ni a la agenda 2030 que tiene más de 150 millones asignados en estas cuentas. Queremos que ese dinero vaya a la creación de empleo, a seguridad y a limpieza. Por eso hemos presentado esta enmienda”.