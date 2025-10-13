Aitana, otra estrella para el Roig Arena de Valencia

Aitana ya tiene fecha para su primera actuación en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig: será el viernes 22 de mayo de 2026. En el año del lanzamiento de su exitoso álbum “Cuarto Azul”, la artista arranca una nueva gira que pasará por el Roig Arena.

Desde su irrupción hace ocho años en la industria musical, Aitana ha evolucionado a icono consolidado del pop global, con un crecimiento artístico ha sido imparable. Hoy, es la artista pop con una identidad sólida que representa una generación marcada por valores como el empoderamiento, la autenticidad y la evolución personal.

Las entradas para el concierto de la artista salen a la venta el próximo 23 de octubre a las 12 horas en la web www.roigarena.com.

El Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.