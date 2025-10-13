Emergencias pide extremar la precaución y estar pendientes de la evolución meteorológica

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha pedido "extremar" las precauciones, recordar las recomendaciones como no cruzar barrancos, intentar limitar la circulación si no es imprescindible y estar muy pendiente de la evolución meteorológica de la dana Alice.

Rodríguez, tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida esta tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha informado de que hasta el momento "no ha habido incidentes relevantes" y todos los servicios están desplegados en las zonas en las que están decretadas los niveles de alerta.

La secretaria autonómica ha recordado que "se mantiene decretada la situación 1 en la comarca de la Safor, así como la alerta roja en esa zona" y se ha enviado un Es-Alert a la población prolongando el episodio hasta las doce horas de la noche.

"Por ello pedimos y solicitamos la máxima prudencia, la máxima precaución en las próximas horas hasta que finalice o pueda finalizar el episodio, porque hay que estar muy pendientes de la evolución del mismo", ha señalado.

Ha precisado que los servicios meteorológicos de Aemet han informado de que pueden producirse tormentas puntuales y que pueden tener "bastante intensidad".

Rodríguez ha precisado que a partir de las doce de la noche, según vaya evolucionando el episodio, se reevaluarán los niveles de los avisos y mientas tanto se mantendrá la máxima atención.

Ha destacado que "todos los servicios de bomberos, bomberos forestales, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional, etcétera, van a estar con sus dispositivos activados durante todas estas horas para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y seguir haciendo un seguimiento o actuación".

Rodríguez ha agradecido asimismo "todo el esfuerzo y el trabajo que todos los profesionales están realizando durante estos días".

"Estamos en un episodio que se activó el pasado día 7 de octubre y seguimos todos con la máxima intensidad, trabajando en la protección o en la prevención de las posibles emergencias que puedan derivarse del mismo, con la colaboración ciudadana, con la participación de todos y las medidas preventivas para seguir protegiendo a las personas y a nuestro territorio", ha manifestado.