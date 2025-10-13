La Universitat de Valencia retoma mañana las clases presenciales en todos sus campus

La Universitat de València ha informado de que mañana martes, día 14, se recupera la actividad presencial en todos sus campus ante la evolución de la alerta meteorológica y se declarará el nivel de emergencia 1 desde las 08:00 horas.

En este nivel de emergencias se retoma la actividad académica presencial y los exámenes, prácticas y actividades de asistencia obligatoria programados no se suspenderán, pero la no asistencia por circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento a los campus no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado.

El estudiantado que no pueda asistir por motivos del alerta o situación de riesgo hará las actividades en una fecha alternativa, informa la universidad en un comunicado.

También se retoma la actividad administrativa, investigadora, cultural y deportiva presencial y los responsables de las estructuras autorizarán el trabajo en modalidad de teletrabajo o a distancia, atendidas las circunstancias individuales del personal a cargo suyo.

El Comité de Emergencias de la Universidad realizará asimismo un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.

La UV ha informado asimismo de que ha aplazado la celebración de la Fiesta de Bienvenida prevista para mañana en el Campus de Burjassot-Paterna para favorecer, en otra fecha, la participación del estudiantado del Campus en condiciones de desplazamiento normalizado.