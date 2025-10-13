Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig, nuevas Falleras Mayores de Valencia para 2026

El mundo fallero ya tiene reinas. Carmen Prades Gil, de la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, del sector la Roqueta-Arrancapins, y Marta Mercader Roig, de la Falla Alberique-Héroe Romeu, también del sector La Roqueta Arrancapins, representarán a las Fallas en 2026. Ambas han sido las elegidas por los jurados para ser Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia, respectivamente.

El misterio se ha desvelado en este lunes lluvioso y en alerta roja cuando la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha hecho la tradicional llamada a las elegidas. Pero ni la lluvia ha podido con la emoción de las nuevas Falleras Mayores de Valencia.

En un primer lugar, la pequeña Marta Mercader, de diez años y que estudia quinto de Primaria en el Colegio Jesús-María, ha asegurado, muy emocionada y sin parar de llorar, que estaba "muy bien" y no ha parado de dar las gracias por haber sido elegida.

Carmen Prades Gil, la nueva Fallera Mayor de Valencia, muy emocionada y casi sin poder hablar, ha dado las gracias al jurado por su elección. "Espero no defraudarles, no me lo creo", ha dicho antes de que la alcaldesa pidiera un fuerte aplauso para la joven de 25 años, que se dedica al sector del Transporte y la Logística y que ya es la máxima representante de las Fallas.

Uno de los momentos más anecdóticos de la llamada ha sido, justo en el momento en el que la alcaldesa iba a leer el acta de elección de la Fallera Mayor Infantil cuando el tono de que se estaba haciendo ya la llamada se escuchaba sin que la primera edil hubiera comenzado a decir ninguna palabra. Han sido unos segundos que han provocado las risas de Catalá, que ha parado hasta que dejara de sonar el tono. También, a la hora de comenzar a leer el acta de la Fallera Mayor, la alcaldesa se ha equivocado y ha dicho fallera mayor infantil antes de darse cuenta de que no era así y ha rectificado, reiterando que era el acta de elección de la Fallera Mayor.

Ambas serán presentadas este martes en el Ayuntamiento de Valencia. Vivirán la Proclamación más intensa de sus vidas. La semana pasada ya pasaron por el Hemiciclo para realizar el ensayo del que este martes será uno de los días más importantes de su vida. Eso sí, ya como Falleras Mayores de Valencia para el 2026.

La competición ha sido dura. Han sido seleccionadas entre trece niñas y trece jóvenes que lo han dado todo para cumplir un sueño. Es más, las quinielas eran muy amplias y todo podía pasar. Al final, solo una de entre trece ha sido la elegida. El resto, también vivirá un año intenso porque forman parte de la Corte de Honor.

Las Cortes de Honor

Con la elección de Marta Mercader, la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia estará finalmente formada por Martina Songel García, de la Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal; Aitana Ramírez Espinosa, de la Falla Periodista Gil Sumbiela-Assutzena; Lola López Morales, de la Falla Felipe Bellver-Mare Ràfols; Nuria Miñana Llópis, de la Falla Pintor Salvador Abril-Peris i Valero; Claudia de Los Ángeles Díaz Benito, de la Falla Plaça de Sant Bult; Alba García-Pardo García, de la Falla Enginyer Manuel Soto - França; Daniella Borrego Pons, de la Falla Plaça del Negret; Olga Garriga Viciedo, de la Falla Just Vilar-Mercat del Cabanyal; Vega Carmen González De Martos Marín, de la Falla Sant Vicent-Periodista Azzati; Jimena Mompó Crespí, de la Falla Costa i Borràs-Agustina d'Aragó; María Mariner Guijarro, de la Falla Jacinto Benavente-Regina Na Germana; y Jimena Noguera Camps, de la Falla Sagunt-Sant Guillem.

Asimismo, las doce componentes de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia son Anabel Calero Bru, de la Falla Plaça la Sequiota-El Palmar; Zoe Molino Tomás, de la Falla Mare de Déu de la Fontsanta; Mar Vivanco Marco, de la Falla Plaça del Doctor Collado; Marta Capella Guanter, de la Falla Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferran; Marta Salvador Salinas, de la Falla Pare Domènech-Pius XII; Daniela Roig Añón, de la Falla Joaquim Costa-Comte d'Altea; Vega Archer Ríos, de la Falla Plaça del Mercat Central; Paula Castell García, de la Falla Comte de Salvatierra-Ciril Amorós; Paula Andrea Marí Turrientes, de la Falla Maties Perello-Lluís de Santàngel; Ani Torregrosa Pérez, de la Falla Sant Vicent-Marvà; Virginia Pulido Martínez, de la Falla Marqués de Montortal-Josep Esteve; y Laura Llobell López, de la Falla Exposició-Misser Mascó.