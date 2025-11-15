Alicante, un Low sin fronteras

La música tiene el poder de transportarnos a otra dimensión; solo hay que cerrar los ojos y dejarse llevar. En un plano más profundo, uno puede analizar las letras de las canciones -hoy día con los traductores de Internet desaparece el muro del idioma- e incluso aprender sobre la vida, en general, y sobre el amor y desamor, en particular.

En días en que la catalana Rosalía ha dejado al mundo sin palabras con esa obra de arte que es «Lux», en la que, de paso, nos recuerda la existencia de la música sinfónica y de la ópera en su single Berghain, Alicante y la Comunitat Valenciana tienen otra noticia de impacto en el mundo de la música. Que el Low Festival se va de Benidorm, la ciudad a la que sí o sí está emocionalmente ligado para sus miles de fieles, y se traslada a Torrevieja.

Y todos respiramos porque el Low podría haber emigrado a otra provincia y, por tanto, a otra comunidad.

Algo que habría privado a los amantes de la música de los festivales, eventos en los que, en dos o tres días y a un precio más que razonable, se disfruta de grupos como Pet Shop Boys, Los Planetas o Chemical Brothers.

Esa es, sin duda, la gracia del Low -palabra que significa «bajo» en inglés-, que democratiza el acceso a la cultura. Tras 14 años ininterrumpidos en Benidorm, la edición de 2026 será en Torrevieja, un municipio ubicado al sur de la provincia de Alicante en el que más de la mitad de la población es extranjera.

No puedo más que aplaudir ese gran trabajo que hace Rosalía en «Lux», derribando fronteras físicas y mentales, y que sea otra ciudad cosmopolita de la provincia de Alicante la que acoja el Low.

Pues eso, que la música no entiende de géneros ni de etiquetas ni de prejuicios. Ni de religión ni de idioma. Y que el Low se queda aquí, en nuestra tierra, en nuestra Comunitat. Gran noticia. ¡Bravo!