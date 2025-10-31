La colección de la Casa Alba, Sorolla y Toulouse-Lautrec aterrizarán en Alicante a partir de 2026

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha anunciado este viernes que la ciudad albergará exposiciones de la colección privada de la Casa de Alba, Joaquín Sorolla, el modista Balenciaga e impresionistas como Marc Chagall y Toulouse-Lautrec a partir del segundo semestre de 2026.

En una intervención en el Foro Alicante organizado por el diario Información con el título 'Alicante, avanzando en la transformación', el alcalde ha explicado que esas muestras expositivas estarán en el futuro museo internacional de la ciudad, que se situará en el centro cultural Las Cigarreras.

Ha señalado que a principios del próximo año estará lista la infraestructura física en la antigua Casa de la Misericordia, la primera fase del futuro museo internacional en Las Cigarreras, con vistas a que el centro expositivo esté "a pleno rendimiento" durante el segundo semestre de 2026, cuando se inaugurará la primera exposición.

Barcala ha señalado que la colección privada de la Casa de Alba traerá a Alicante piezas de 400 años de patrimonio cultural y que también habrá exposiciones sobre Joaquín Sorolla, el modista Cristóbal Balenciaga e impresionistas como Marc Chagall y Toulouse-Lautrec para muestras que serán semestrales, sin precisar el orden de llegada.

El alcalde ha destacado que el futuro museo internacional ubicado en Las Cigarreras se convertirá en el "proyecto estrella" del "eje cultural" que el ayuntamiento proyecta impulsar entre el teatro Principal a través de la peatonalización de la calle San Vicente hasta la plaza de España, el Auditorio de la Diputación (ADDA) y Las Cigarreras.

A estos espacios se sumará en un futuro, que el alcalde espera que sea próximo, el antiguo hospital del Rey, edificio que actualmente alberga la Comandancia de la Guardia Civil, una vez que el instituto armado traslade su futura sede al espacio proyectado en el barrio de Rabasa.