Seis personas atendidas por inhalar humo tras incendiarse una vivienda en el barrio de Orriols en Valencia

Se desconocen las causas del fuego, que ya ha sido extinguido por los bomberos

Europa Press
  • C. Aparicio
Seis personas han sido atendidas este miércoles por inhalación del humo procedente del incendio de una vivienda en la calle Padre Viñas, número 60, en el barrio valenciano de Orriols.

El fuego, que ya ha sido extinguido, según ha informado el Ayuntamiento, ha afectado a un piso ubicado en una segunda planta.

En estos momentos se realizan labores de inspección de otras viviendas y de ventilación.

El Consistorio ha activado el servicio de atención de urgencias sociales por si los afectados necesitan alojamiento.

