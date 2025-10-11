La dana Alice se instala en Carcaixent (Valencia) que recibe más de 110 litros en una hora

Un núcleo de precipitación estático con intensidad torrencial, focalizado la tarde de este sábado en el municipio valenciano de Carcaixent, ha dejado 110 litros por metro cuadrado en solo una hora entre las 16:35 y las 17:35 horas, según ha informado la Asociación Valenciana de meteorología (Avamet). El acumulado es de 201 litros por metro cuadrado en el municipio en las últimas 24 horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se están registrando chubascos de intensidad muy fuerte o torrencial en una zona muy reducida de la Ribera Alta, entre Alzira y Carcaixent, y aunque no hay tormenta, el núcleo está estático en la zona del segundo municipio.

También afecta a Alzira, pero con menos intensidad, según Aemet, que indica que en zonas próximas no llueve, ya que este núcleo afecta a una zona reducida de la Ribera Alta.

Según Avamet, las calles de Carcaixent se están inundando en cuestión de minutos ya que se han registrado 110 litros por metro cuadrado en menos de media hora y "sigue diluviando" en la zona con intensidad torrencial.

Emergencias ha pedido "mucha precaución ya que a partir de las 20:00 horas y durante toda la noche se van a registrar lluvias intensas y tormentas localizadas en las zonas con alerta naranja". La Generalitat mantiene la alerta naranja por lluvias en el interior norte y litoral de Castellón; en todo el litoral e interior sur de Valencia; y litoral norte de Alicante.