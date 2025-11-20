Detenido un menor por presuntamente agredir con arma blanca a otro en Torrevieja (Alicante)

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja investiga una agresión con arma blanca de un menor a otro ocurrida en la vía pública de este municipio alicantino y por la que el supuesto autor ha sido detenido, han confirmado fuentes del instituto armado.

El suceso se produjo sobre las 14 horas del miércoles y el arrestado, de 17 años, será presentado este jueves ante la Fiscalía de Menores, han informado las mismas fuentes.

Ambos menores son alumnos de un instituto de la localidad, aunque "no hay indicios de que se trate de acoso escolar", han señalado.

Según otras fuentes conocedoras del caso, el agredido tuvo que ser intervenido para poder extraerle el arma blanca del brazo.