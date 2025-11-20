Los tres momentos en los que Vilaplana pudo salir del aparcamiento tras comer con Mazón: Las 19:12, las 19:18 o las 19:47 horas

La jueza que instruye la causa de la dana pidió ayer a la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el ahora presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, el trágico día de la riada del 29 de octubre de 2024, que entregue los datos de su tarjeta de crédito para poder cruzarlos con la información ofrecida por el aparcamiento al que Mazón le acompañó tras su comida en El Ventorro.

La magistrada solicita, sobre todo, el número de la tarjeta con la que la periodista abonó el tique del aparcamiento, ya que la empresa propietaria del parking no tiene grabaciones (las borra al mes) ni registro de las matrículas (datos que solo guarda durante un año) para justificar la hora hora exacta en la que la comunicadora abandonó el aparcamiento. Lo que sí ha aportado es un listado de los pagos, que incluyen el número de la tarjeta con el que fueron abonados y la hora de expedición del tique. Así que la magistrada quiere cruzar esos datos para saber la hora exacta en la que abandonó el establecimiento con su vehículo.

El motivo principal no recae en saber qué hizo Vilaplana el día de la dana, obviamente, sino el propio Mazón, sobre todo en esos 37 minutos entre las siete y las ocho de la tarde en los que se desconoce qué hizo. Se sabe que, tras la comida entre ambos, el presidente la acompañó a un céntrico parking pasadas varias horas desde que comenzó su encuentro.

Las versiones cruzadas entre ambos, sobre todo la de la periodista, que declaró como testigo ante la jueza, hacen que la instructora quiera saber la hora exacta en la Vilaplana salió con su coche del aparcamiento. Según el registro del parking, y atendiendo a que la periodista dijo que llegó a El Ventorro sobre las 15 horas para su comida con Mazón, se especula que podría ser una de estas tres opciones: las 19:12 horas, las 19:18 o las 19:47 (por el importe de lo pagado, que señala que se ha estado más de tres horas en el establecimiento).

Esta última franja es la que toma mayor fuerza, ya que el establecimiento cobra unos 3.70 euros por hora. Pero, además, tiene una oferta que si se está sobre unas cinco horas, la cifra a pagar es de 15.05 euros.

En el caso de las 19:12, se podría barajar esa hora porque en el listado se recoge un pago de 19.20 euros. Pero, de ser así, Vilaplana habría estacionado sobre la una o una y algo del mediodía su vehículo, algo que contrarresta con su versión, la de que llegó a El Ventorro sobre las 15.00 horas. Algo similar ocurre con el pago de un importe que corresponde a varias horas en el aparcamiento de las 19:18 minutos. Ese importe, de algo más de 17 euros, también indica que habría aparcado mucho antes de las tres de la tarde.

Pero uno de los pagos registrados a las 19:47 horas asciende a 15,10 euros. Si se tiene en cuenta la declaración de la propia periodista de que llegó a las tres de la tarde al restaurante y dada la cercanía de unos diez minutos entre el parking y El Ventorro, se podría pensar que Vilaplana estacionó sobre las tres menos cuarto de la tarde. Además, si salió a las 19:47 horas habría podido acogerse a la tarifa de cinco horas por 15.05 euros, algo en lo que ese pago de 15.10 euros encajaría .

Con todo, y aunque ese momento es el que cobra mayor relevancia como la verdadera hora en la que Vilaplana salió del establecimiento tras ser acompañada por Mazón, podría indicar también que se despidió del presidente algunos minutos antes para que este se marchara al Palau de la Generalitat y, de ahí, al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) en L'Eliana (Valencia).