Así es "El debat", el nuevo programa de Toni Cantó en la televisión valenciana

El actor y expolítico Toni Cantó presentará "El debat", un nuevo programa de debate de la televisión pública valenciana À Punt que tratará sobre temas de actualidad, el primero de ellos sobre si el feminismo está en crisis.

À Punt estrena el programa este viernes por la noche a las 22:45 horas, tres horas de debate donde "se podrá hablar, discrepar y debatir sobre el tema propuesto cada semana, siempre sobre la base del respeto", según informa la cadena.

El programa incorpora, además de la mesa para debatir el tema de la semana, un cara a cara donde se enfrentan dos opiniones irreconciliables. Para el primer programa contarán en la mesa con la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; Pilar Rodríguez Losantos, consultora estratégica política y presidenta de OK Diario; Xelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, que combate las violencias ejercidas sobre las mujeres; y la periodista María Claver.

En el cara a cara estarán en el primer programa la periodista Pilar Tamayo y Pedro Herrero, defensor de la familia tradicional.

"El debat" también ofrecerá una entrevista con la escritora Lucía Etxebarría, y contará también con la intervención de Juan Soto Ivars, autor del libro "Esto no existe", que cuestiona las denuncias por violencia de género en España.