La Asociación de Damnificados de la dana recurrirá para que se investiguen cinco delitos

La Asociación de Damnificados por la dana de l'Horta Sud ha anunciado este miércoles que recurrirá el auto de la jueza de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) del pasado lunes en el que decidía acotar la investigación de cinco a dos delitos.

En el referido auto, la jueza instructora exponía que "este procedimiento tiene exclusivamente como objeto la investigación de los homicidios imprudentes y las lesiones imprudentes". "En este momento procesal se extiende no solo al partido judicial de Catarroja, que comprende 76 fallecidos, sino igualmente se han acumulado fallecidos del partido judicial de Valencia, se acumularán igualmente los fallecimientos del partido judicial de Torrent, un total de 80, un desaparecido del partido judicial de Picassent, a lo que se suman las lesiones imprudentes, así como las ulteriores inhibiciones que con idéntica relación con la causa se vayan produciendo".

"La asunción total de las eventuales inhibiciones totalizaría un total de 224 fallecidos y 3 desaparecidos", añadía la jueza, que subrayaba que "no se investigan los daños por imprudencia grave" ni tampoco la prevaricación omisiva ni la omisión del deber de socorro, como pretendía la asociación de damnificados.

Tras conocer esta decisión judicial, el presidente de la asociación de damnificados, Christian Lesaec, ha hecho público un comunicado en el que, además de anunciar la presentación de un recurso, lamenta que la decisión de la instructora fuese conocida antes de recibir la notificación oficial.

A su juicio, la decisión de investigar únicamente los fallecimientos y lesiones sufridas por las víctimas "deja a muchos afectados por el camino. Un delito es un delito y se ha de investigar", insiste Lesaec.

"Entendemos que hay delitos más graves que otros, cuyas penas son mayores, y es la jueza de este tribunal quien debe valorar la gravedad de cada delito así como su sanción, pero no compartimos que decenas de nuestros asociados/as que lucharon por su vida esa noche, que quedaron atrapados en carreteras o domicilios, familias que fueron separadas, o personas que vieron sus negocios destrozados, no sean atendidos por la justicia al no tener un familiar fallecido, o no haber sufrido una lesión física", añade.

Por todo ello, la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud–Valencia, presentará recurso de apelación ante el auto dictado por Instrucción 3 de Catarroja, para que "recapacite sobre su decisión, y nos ayude en este camino que hemos emprendido para obtener justicia para los damnificados por esta riada que tanto daño ha hecho en nuestra comarca", concluye.