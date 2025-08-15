Aviso naranja este viernes en el litoral de Valencia por temperaturas de hasta 39 grados que irán subiendo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso nivel naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de 39 grados.

También habrá aviso naranja el sábado y domingo en toda la provincia de Valencia por máximas que podrían llegar a los 42 grados, y el sábado en el litoral norte de Alicante por temperaturas de 39 grados.

También se ha establecido para hoy el aviso amarillo en el litoral norte y sur de Alicante y el litoral norte de Castellón por máximas de 36 grados.

Asimismo, estarán hoy en aviso amarillo el interior sur de Valencia por máximas de 39 grados; el interior norte de Valencia por temperaturas de 36 grados y el interior sur de Castellón por máximas de 37 grados.

El sábado estará activo el aviso amarillo en el litoral de Castellón y su interior sur por máximas de 36 grados y en el interior de Alicante y su litoral sur por temperaturas de hasta 38 grados.

También se ha establecido el domingo el aviso amarillo en el litoral de Castellón y el de Alicante por máximas de 36 grados y el interior alicantino y el interior sur castellonense por temperaturas de 38 grados.

El cielo de la Comunitat Valenciana estará poco nuboso o despejado este viernes y el fin de semana, aunque el sábado y domingo no se descarta algún chubasco en el interior de la mitad norte, y las temperaturas seguirán siendo significativamente elevadas.