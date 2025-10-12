El Ayuntamiento de Valencia y algunos pueblos afectados por la dana suspenden el colegio este lunes ante la alerta naranja

El Ayuntamiento de València ha acordado suspender mañana la actividad lectiva en los centros ubicados en zonas inundables y en las pedanías afectadas por la dana, y otros ayuntamientos como Alfafar, Albal, Picassent, Catarroja, Massanassa, Silla, Alcàsser o Benetússer han suspendido también las clases ante la alerta naranja por lluvias.

El Ayuntamiento de València ha comunicado que ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas activas para mañana lunes 13 de octubre se suspenden las clases en los centros de las pedanías de Forn d'Alcedo, Castellar-l'Oliveral y en 5 otros centros de la ciudad.

En concreto se trata del centro privado Nuestra Señora del Rosario (València); CEIP Forn d'Alcedo (Forn d'Alcedo), CEIP Padre Manjón (València), escuela privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), escuela privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral), CEIP Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), centro privado de educación infantil Sambori (La Torre), centro privado de FP CFFolgado (València), CEE Rosa Llàcer (Castellar-Oliveral), centro privado de educación infantil Formiguetes (Castellar-Oliveral) y escuela privada de música Sedajazz (València).

Otros consistorios de la zona afectada por la alerta naranja han tomado medidas preventivas ante las lluvias y han cancelado actividades al aire libre, se ha acordado el cierre de parques y jardines y la suspensión de la actividad lectiva tras celebrar las reuniones de sus respectivos Centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).

Así, ya han acordado la suspensión los consistorios de Alfafar, Albal, Picassent, Catarroja, Massanassa, Silla, Alcàsser o Benetússer y se espera que más municipios tomen a lo largo de la tarde medidas similares.

La Universitat de València (UV) ha anunciado igualmente que mañana queda suspendida la actividad lectiva presencial en su campus.