Bernabé elogia a Mazón tras no ir a la Fiesta Nacional para atender el temporal:"Todo lo que sea aprender de los errores está bien"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé se ha pronunciado hoy sobre la presencia de Carlos Mazón en Pilar de la Horadada a consecuencia del temporal de lluvia que azotó la localidad y ha dicho que "todo lo que sea aprender de los errores está bien".

La delegada ha señalado que cuando vienen estos episodios de lluvia "generan mucha preocupación" entre los valencianos y por ello "necesitan tener certezas y la garantía de que las instituciones y los profesionales están bien coordinados y a su disposición para poder protegerles y ayudarles en cualquier circunstancia".

Bernabé ha dicho que "cada vez más las lecciones aprendidas han servido para mejorar los procedimientos por quienes tienen la responsabilidad de dirigir la emergencia y poco a poco vamos viendo cómo mejoran esos procedimientos". Y, por supuesto, ha agregado, "por parte del Gobierno de España la colaboración va a ser siempre total con la Generalitat Valenciana como máxima responsable de las emergencias".

En este sentido ha señalado que "así ha sido desde el momento en el que se activó el Plan Especial de Inundaciones en este último episodio como la semana anterior cuando se volvió a activar" y "así va a seguir siendo como ha sido siempre desde que el gobierno autonómico está al frente de las emergencias".

Preguntada sobre le hecho de que Mazón sí que acudiera ayer a Pilar de la Horadada, Bernabé ha señalado que "todo lo que sea aprender de los errores está bien".

Elogia la labor de la Guardia Civil en la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha presidido junto al general jefe de la VI Zona, Arturo Prieto, los actos conmemorativos del día de la patrona de la Guardia Civil y ha destacado que este cuerpo fue "el rostro humano del Estado" durante la dana del pasado 29 de octubre. Los mismos se han celebrado en Utiel, y ha acudido también el alcalde de la localidad, Ricardo Gabaldón.

En estos actos, la delegada ha elogiado la actuación de la Benemérita durante la dana del 29 de octubre, ya que cuando “golpeó con toda su fuerza, la Guardia Civil fue, una vez más, el rostro humano del Estado”.

Y ha puesto en valor el trabajo de las y los 5.290 agentes que se desplegaron para atender rescates, evacuaciones, cortes de carreteras y apoyo a los municipios más afectados de la provincia de Valencia.

Bernabé ha recordado “con profundo respeto y emoción”, a Adolfo Torres Lafuente, guardia civil fallecido en Paiporta durante la dana del pasado año; y a Nieves Navas, pareja de otro agente que también perdió la vida. Además, la delegada ha hecho una mención especial a las seis personas que fallecieron en Utiel en la riada del 29 de octubre del año pasado.

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha destacado que la celebración en Utiel del día de la patrona “tiene un significado especial porque aquí, como en tantos pueblos de nuestra Comunitat Valenciana, la Guardia Civil es parte del paisaje, de la memoria y del corazón de la gente. Si hay un rasgo que define a la Guardia Civil, es su arraigo rural. La España interior no se entiende sin la Guardia Civil. En cada pueblo, en cada pedanía, hay un cuartel que también es una referencia cardinal, un punto de encuentro y un refugio”.

La Comunitat Valenciana dispone de 7.267 agentes de la Guardia Civil. Así, desde el año 2018 hasta hoy, el número de guardias civiles que prestan servicio en la Comunitat Valenciana ha crecido un 5,4%, lo que supone en números totales 371 guardias más.

“Una institución que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Y que hoy combate amenazas nuevas, como la cibercriminalidad, con la misma vocación con la que, hace más de siglo y medio, se patrullaban los caminos polvorientos de España. La Guardia Civil sigue siendo garantía de orden, de justicia y de humanidad”, ha destacado.

Mujeres y hombres que, según la delegada, con su “vocación y compromiso” han contribuido a que la criminalidad en la provincia haya descendido un 3,2 % respecto al año pasado. Y que los homicidios se hayan reducido a la mitad, los robos en domicilios hayan bajado un 20%, y las sustracciones en explotaciones agrícolas, un 37%.

Para Bernabé, estos datos “avalan el trabajo bien hecho y la eficacia de quienes, día y noche, protegen la vida y la tranquilidad de los demás”. En este sentido, la delegada ha explicado que la tasa de esclarecimiento de delitos también ha mejorado: un 41,4% en la provincia y un 43,4% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, “el mejor dato de los últimos siete años”.

En esta jornada se han otorgado una medalla al Mérito en la Guardia Civil con distintivo Rojo; 12 Cruz de Plata de la Orden del Mérito en la Guardia Civil; 21 medallas al Mérito en la Guardia Civil con distintivo Blanco, seis de ellas a personas ajenas a la Guardia Civil; y una medalla a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Bernabé ha felicitado a todos los galardonados al tiempo que ha agradecido su trabajo y profesionalidad.