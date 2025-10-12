La dana Alice seguirá el lunes en la Comunitat Valenciana: ya hay previsión de Aemet y Emergencias decreta la alerta naranja

Aunque ayer el temporal remitió por la tarde, para nada se ha ido de la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado que este lunes aumentará la inestabilidad en el centro e interior oriental peninsular y continuará en el área del Mediterráneo donde los chubascos podrán ser localmente fuertes. Asimismo, a lo largo de la semana seguirá la probabilidad de chubascos en puntos del Mediterráneo peninsular y en las Islas Baleares.

Por ello ha establecido para el lunes el aviso naranja en el litoral norte y sur de Valencia, de 10:00 a 23:59 horas, por acumulados de 40 l/m2 en una hora y 100 l/m2 en doce horas.

En el resto de la Comunitat Valenciana, excepto la mitad sur de Alicante, estará activo el aviso amarillo en el mismo tramo horario por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas en zonas del interior, y de 30 l/m2 en un ahora y 80 l/m2 en doce horas en el litoral castellonense.

El martes, todo el litoral de la Comunitat, excepto el del sur de Alicante, estará en aviso amarillo hasta las 8 de la mañana por precipitaciones que podrían acumular 30 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

Con estos datos, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido para mañana lunes 13 de octubre la alerta nivel naranja por lluvias en el litoral de Valencia y el litoral norte de Castellón.

Y asimismo ha establecido la alerta nivel amarillo por tormentas en las provincias de Castellón y Valencia, en el litoral norte de Alicante y por lluvias en el litoral sur e interior de Castellón, interior de Valencia y litoral norte de Alicante.