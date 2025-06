El Ayuntamiento de Valencia revisará los contratos de empresas de la trama Ábalos con el gobierno de Compromís y PSOE

La moción del PP para revisar los contratos de todas las empresas de la trama Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, ha sido aprobada hoy por unanimidad, sí como su tramitación por urgencia, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Valencia, tras conocerse ayer a través de los medios de comunicación que el anterior gobierno municipal de Joan Ribó adjudicó 3,5 millones de euros en contratos a una de las empresas implicadas en el caso Ábalos-Cerdán en la que se pide la revisión de los mismos.

La moción aprobada por unanimidad requiere a todos los servicios municipales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales locales, sociedades mercantiles de capital íntegramente o mayoritariamente municipal, consorcios, fundaciones y demás entes integrantes del Sector Público Local del Ayuntamiento de València a que, en un plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la aprobación de la presente moción, remitan a la Coordinación General de la Alcaldía copia en formato digital de todos los contratos, expedientes de contratación, pedidos, encargos a medios propios, contratos menores, órdenes de pago, facturas y demás documentos justificativos, aunque no existiera contrato formal, correspondientes al mandato 2015-2023, en los que figure como parte contratista Levantina, Ingeniería y Construcción, Acciona y cualquier otra empresa que figure el llamado caso Koldo/ Ábalos/ Cerdán.

Asimismo cualesquiera pagos, anticipos, devoluciones de garantías, certificaciones de obra o servicios, indemnizaciones y otros movimientos contables realizados a favor de dicha empresa en el mismo período.

Además esta información se remitirá copia íntegra de la información a los órganos jurisdiccionales competentes.

Como ha manifestado Caballero durante el debate “son contratos firmados aquí, pagados con dinero de los valencianos, y vinculados a una de las mayores tramas de corrupción política de los últimos años.

¿Alguien de este hemiciclo puede estar en contra de que se revisen esos contratos?”.

El concejal ha reafirmado que “se quiere saber hasta el último céntimo, cuánto, cómo, por qué y para qué, se contrató con la empresa señalada como el epicentro de la mafia socialista. Queremos saber si algún concejal de esa Corporación recibió alguna instrucción del señor Ábalos o de algún integrante de esta trama mafiosa para contratar con esa empresa” añadiendo “queremos saberlo todo. Y cuando lo sepamos, lo pondremos en conocimiento de las instancias judiciales que están instruyendo este caso”.

Durante su intervención el concejal popular ha defendido que hay preocupación “y nos preocupa, y mucho, la sombra de José Luis Ábalos. Porque fue concejal de Valencia y su influencia sobre varios concejales de esta ciudad es un secreto a voces. Y no solo concejales. El mismo día que conocimos el informe de la UCO, la Delegada del Gobierno salía públicamente a defenderlo en unas declaraciones que la perseguirán toda su carrera política. Que eran todo mentiras, recortes, bulos. Frases sacadas de contexto. Imaginen si es alargada la sombra del señor Ábalos. Ni después de escucharlo contar mordidas y repartirse prostitutas, sus correligionarios eran capaces de renegar de él y de sus socios en la trama”.

Asimismo Caballero ha apuntado que “hoy parece que sí lo hacen, para los socialistas, ya no hablamos de personas íntegras. Hoy se sienten engañados. Hoy piden perdón. Como si en política sirviera pedir perdón sin dimitir. Nos dicen que esto solo afecta al partido, como si fuera suficiente vaciar su sede en una furgoneta de mudanzas antes de que la UCO la registrara al día siguiente. Nos dicen que esto no afecta al Gobierno de España. Como si las mordidas no fueran precedidas de amaños de licitaciones públicas, por eso hay que revisar los contratos y colaborar con la justicia”.

Por último, durante la réplica Caballero, que ha aceptado incorporar todas las empresas investigadas en el caso Ábalos, ha recordado que “los pliegos del macrocontrato de alcantarillado los hicieron ustedes siendo gobierno, con una concejalía que recaía sobre una concejalía socialista, por lo que igual se tendrá que mirar más este contrato”