Barceló, amigo íntimo de Zaplana, dice que el dinero de Luxemburgo y Andorra era de el expresidente

En la segunda jornada de declaraciones del caso Erial que enjuicia a Eduardo Zaplana y trece acusados más, le ha tocado el turno a Joaquín Barceló, amigo de infancia y escuela del expresidente quien ha explicado a preguntas del fiscal que el dinero que había tanto en Luxemburgo como posteriormente en Andorra -alrededor de seis millones de euros- era de Eduardo Zaplana.

Ha explicado que él fue a Luxemburgo a hacerse cargo de la empresa Imison por parte de Eduardo Zaplana: "El día que estuve en Luxemburgo con Beatriz Gargía Paesa y Juan Francisco García se hablaron de dos sociedades, Imison y la otra sería sería Fenix. Yo voy a Luxemburgo a hacerme cargo de Imison por parte de Eduardo Zaplana".

A preguntas del fiscal ha explicado que Zaplana "me dijo que Juan Francisco García se había portado bien con él porque se había encontrado con un dinero que él no esperaba, que estaba muy agradecido a Juan, pero que si me podía hacer cargo de ese dinero porque Zaplana tenía miedo a que tuviera trascendencia mediática porque estaba en política. Me dijo que era una operación lícita y transparente"

Ha explicado que "fuimos en un avión privado con los señores Cotino, Juan Francisco y otro señor. Yo conocí a los Cotino en el avión y fue Zaplana quien me dijo que fuera en ese avión. Allí estaba Beatriz García Paesa". Y ha explicitado ante la insistencia del fiscal que "el dinero no era mío ya le he explicado de quién era.

Yo me entero cuando entra la UCO en mi casa que en Luxemburgo no hay dos millones sino 6.400.000 euros. Yo dije que eran 2,5 y se rieron".

También ha reconocido una reunión en el restaurante La Dorada con Beatriz García Paesa y el asesor de Zaplana, Francisco Grau: "era para hacer una junta general o algo así. Fui firmé y punto. A mi me llevaban para firmar documentos, única y exclusivamente. Jamás le he dado instrucciones a Paesa. Ni idea. Yo no".

Ha explicado que incluso falsificaron su firma en una transferencia de una cuenta en Luxemburgo: "Esa firma es falsa, es de una fotocopia del dni mío. Yo no he firmado nada en ninguna cuenta de Luxemburgo".

Y ha continuado que "a mi en Luxemburgo me hacen firmar un documento que no ha aparecido nunca. Yo primero estaba convencido de que era totalmente lícito. Lo consulté a través de mi banco. Pero cuando me entero que son de las ITV ya no me huele bien. Me mosqueo".

También ha relatado que "conozco a Belhot por Zaplana me lo presenta para sustituirme a mí en la administración de los bienes de Zaplana junto a Íñigo Herrera, que no aparece por ninguna parte" y que "el señor Belhot se hace cargo de todo. De todo lo que he visto en el sumario estoy en babia".

También ha admitido que "desde Imison se transfiere dinero a sociedades panameñas y Francisco Grau -asesor fiscal de Zaplana- recibe 540.000 euros en España. Yo no vi ese dinero ni lo manejé".

También ha explicado que "Imison decide la ampliación de capitales de Medlevante, todas estas operaciones las hacía el señor Grau. Me lo explicaba y me parecía legal, pero "no hablaba con Zaplana de esto, no me decía nada".

Las cuentas en Andorra

Barceló ha admitido que "en Andorra hay sociedades y cuentas numeradas que eran mías. Se lo comenté a Grau como un comentario normal, a Zaplana, no".

Y ha dicho que en una de ellas "se ingresaron cinco millones de euros que me los dio Francisco Grau en una bolsa, que era dinero de Eduardo Zaplana, y que tenía que llevar a Andorra. Y yo se lo di a un intermediario, no sé cómo entró a Andorra".

Sin embargo, "yo le dije que ese dinero era distinto al mío personal y le dije que abriera una cuenta distinta. Sin mi permiso y consentimiento pasaron a mi cuenta personal. Me dijeron que era de Eduardo Zaplana y familia. Yo no lo supe porque no me daban extractos de la cuenta para que no los pillaran en la frontera".

Y ha sido contundente al reconocer que "yo era el testaferro de Zaplana, me pedía favores, era mi amigo y se los hacía. Si eso es ser testaferro, soy testaferro".

También ha explicado que "de Imison se hicieron transferencias a las cuentas de Andorra, me dijeron que las hiciera y punto.

Yo tenía 90.000 euros que eran míos y el banco fue intervenido y las cuentas se bloquearon. Me dijeron que mi cuenta había pasado al banco bueno y cogí el coche y me fui con el coche a cancelar la cuenta. Me tuvieron en un despacho mucho tiempo y me dijeron que la cuenta no había pasado porque estaba contaminada por otras cuentas y tenía que justificar una serie de ingresos de otra cuenta que contaminaban la mía. Y a partir de ahí viene todo el lío".

También ha relatado que "luego subí con Grau, estuvimos tomando notas y Grau mandó una justificación y se agravó el problema porque empezaron a pedir más cosas y más cosas".

Es entonces cuando "Zaplana me presenta a Saturnino Suanzes como abogado especialista muy bueno, cercano a Andorra. Yo he contratado y le he pagado en un par de ocasiones por su trabajo allí. Grau se enfadó cuando es sustituido por Suanzes".

Barceló ha dicho que "dentro de esta organización me tenían a mi para firmar todos los documentos".

También ha dicho que por orden de Francisco Grau firmó la ampliación de capital de MedLevante "que era la sociedad que canalizaba el dinero de Eduardo Zaplana, donde entran 2.800.000 procedentes de Luxemburgo. Yo he firmado siempre lo que me ha mandado el señor Grau, sin rechistar",

Todas las inversiones de MedLevante eran para Zaplana, entre ellos, dos áticos en Altea, la embarcación Lois. Esos áticos los quería comprar Zaplana en el año 1996 y eso se retrasó hasta que el señor Batauche nos llaman a Grau y a mí y que había que escriturar. Zaplana me dice que vaya a la reunión en un hotel en Benidorm pero yo estaba muy ausente. Creo que esos 390.000 euros se perdieron pero a mi no me lo dijeron".

Medlevante invierte 114.905 euros"para comprarle a Zaplana la embarcación Lois junto a otras personas".

Ha explicado que "los porcentajes de participación en la barca los decide Francisco Grau. Yo iba cuando me invitaba Zaplana y una vez me la dejó para ir a Formentera. Yo tenía aparte otro barco que lo vendí finalmente porque no lo podía mantener".

El piso de Núñez de Balboa

Respecto a la empresa Costera del Glorio, propiedad de Joaquín Barceló, compró una finca en Somosaguas cuyo precio lo negoció Zaplana. Yo firmé como amigo de Zaplana, si eso se llama testaferro..." Luego la finca se vende "y se obtiene una buena plusvalía, no sé, creo que de dos millones. Se paga ochocientos mil a Hacienda y con el restante se compra el piso de Núñez de Balboa y se reforma. La decisión de compra la toma Eduardo, pero quiere que esté a mi nombre, por confianza conmigo y porque está más tranquilo si está a mi nombre. Me lo pide y se lo hago".

A preguntas del fiscal sobre el pago en efectivo de 100.000 euros ha dicho que "me los daría Zaplana". También ha admitido que le dio varios cheques al portador al colaborador de Zaplana, Gregorio Fideo, que era del dinero sobrante de la plusvalía. Uno de esos cheques de 20.000 euros se gastan en un reloj para Eduardo Zaplana "que luego la UCO se lo encuentra al que fue presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González".

También ha explicado que "le hice cheques para su hermana que estaba en muy mala situación económica, no tenía ni para comer. Y me llamaba Eduardo y me decía que estaba en Madrid y que pasaría su sobrino por Benidorm. Y si no tenía efectivo le hacía un cheque y luego supongo que Zaplana me lo devolvería porque siempre me devolvió lo que le presté".

Ha admitido que intentó "hacerle un favor" de 50.000 euros, pero que Francisco Pérez "el gasofa", que tiene una gasolinera, se niega a hacerle una factura de 50.000 euros de gasóleo y de ahí viene la conversación intervenida por la UCO en la que Zaplana le pregunta a Barceló si "le aprieto" al 'gasofa'". Barceló ha admitido que los favores que pedía Zaplana "se le hacían".

Ha desmentido la declaración del día anterior de Eduardo Zaplana que dijo que Barceló se dejó en el asiento de su coche los papeles del piso de Núñez de Balboa, cuando el expresidente lo acerca con su coche a la estación del AVE. "Yo le di esos papeles a Eduardo para justificar la venta del piso que me había encargado, no me los dejé en su coche. Eran para él".

El interrogatorio del fiscal, al igual que en el día de ayer con Zaplana, ha comenzado fijando las relaciones de Barceló con el resto de acusados. Ha reconocido que es muy amigo del expresidente y ha sido fiel seguidor de Zaplana a nivel político, aunque "no sabe si es del PP". También conoce a Francisco Grau porque era su asesor fiscal. También ha dicho conocer a Juan Francisco García de la época de UCD y como jefe de gabinete de Zaplana. También conoce "desde hace mucho tiempo a Elvira Suanzes con quien tiene amistad, y a Saturnino Suanzes, que se lo presenta Zaplana. También conoce a Mitsouko, como secretaria de Zaplana y tiene con ella amistad. Francisco Pérez lo conoce de toda la vida y es apodado "el gasofa", al igual que él que es apodado "pachano, el apodo de mi padre".

Sobre los Cotino ha dicho que "los conozco de un día y a Juan Cotino no he hablado jamás con él, solo lo he visto por la tele".

Respecto a la forma de referirse a Zaplana que aparece en diversas grabaciones, ha explicado que "yo nunca he llamado a Zaplana como jefe porque somos íntimos amigos, pero "el otro" sí que puede ser él".