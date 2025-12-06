Pérez Llorca afirma que pronto mantendrá una reunión con el Gobierno central sobre la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este sábado que ya ha tenido contacto con Moncloa para restablecer los puentes y hablar sobre la dana y que están "a punto de fijar una fecha para una reunión".

A su llegada a los actos de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, Pérez Llorca ha asegurado que él está intentando "recuperar puentes" y "vías de comunicación" con afectados y familiares de las víctimas de la dana y que también está buscando "coordinación" con el Gobierno para la reconstrucción.

Según Pérez Llorca, "ese diálogo y ese entendimiento que tuvieron los españoles" a la hora de elaborar la Constitución, hoy se debe tener "con especial énfasis" en la Comunitat Valenciana.

Es lo que hoy en día demanda la sociedad, ha agregado, ya que la gente está "cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento".

Lo que demanda la sociedad valenciana, tras la "enorme tragedia" sufrida, es "estar a la altura de lo que ellos merecen" y, sobre todo, "trabajar en una reconstrucción física, pero también moral".

Pérez-Llorca no ha respondido, sin embargo, a una pregunta sobre los mensajes que se conocieron el viernes en los que Carlos Mazón respondió "cojonudo" al mensaje en el que Pradas le informaba a las 13:03 horas de que lo que más preocupaba en ese momento era, entre otras zonas, el barranco del Poyo, y "bieeeennnnn" al anuncio de un preacuerdo con los Bomberos Forestales.