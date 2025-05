Bernabé asegura a las familias de los tres desaparecidos por la dana que no van a dejar de buscarlos

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este sábado, dirigiéndose a las familias de las tres personas desaparecidas en la dana del 29 de octubre cuyos cuerpos aún no se han encontrado, que el Gobierno no va a parar de buscarlas.

Bernabé así lo ha manifestado, preguntada por la búsqueda este jueves por parte de la Guardia Civil de uno de los desaparecidos en un entramado de túneles pertenecientes a una central hidroeléctrica ubicada en la localidad de Pedralba (Valencia), en la primera vez que se buscaba a esta persona en este lugar.

Tras acudir a la reapertura, esta tarde en la localidad valenciana de Benetússer, de la librería Somnis de Paper, afectada por la dana, la delegada ha explicado que la búsqueda de este desaparecido "forma parte de la búsqueda que se viene haciendo a las tres personas desaparecidas".

"Esta es una búsqueda más dentro de todo el operativo, una búsqueda que, como bien saben, se ha iniciado con la Unidad Militar de Emergencias, dirigida por la Guardia Civil", ha dicho.

Se trata, según ha señalado, de "ir descartando todos los posibles espacios donde se puedan encontrar", y ha insistido: "No vamos a parar de buscar, ese es el mensaje que quiero que las familias de las tres personas desaparecidas tengan y lo tengan muy presente. No vamos a parar de buscar".