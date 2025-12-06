Buenas expectativas de los loteros valencianos antes del empuje final

Los loteros tienen buenas expectativas en la venta de lotería del Sorteo del Gordo de Navidad a falta del empuje final, tras el boom de ventas que trajo la dana el año pasado en solidaridad con los afectados, y por el momento no han notado la existencia de ‘números estrella’ en las peticiones de clientes.

El gerente de Lotería Manises, Rafa Sanchis, señala que la demanda de lotería de Valencia se disparó en 2024 y esta campaña, pese a las dudas de cómo se desarrollaría, la venta está registrando el mismo crecimiento que años anteriores y la tendencia está siendo positiva.

Desde el mes de octubre esta administración va llenando la calle de público que espera para comprar en las siete ventanillas que mantiene abiertas este mes de diciembre, si bien durante el verano se enfoca más en el turista comprador.

Sanchis asegura que por ahora no ha salido ningún ‘número estrella’ pero advierte de que todavía quedan días para que suceda “algo que llame la atención”, una circunstancia que constata Lotería El Castillo de Alaquàs.

En este despacho, solo el cambio de ubicación en la misma avenida realizado hace cuatro meses, ha propiciado que algunos clientes pidan la terminación 59 -coincidente con el número del nuevo local-, pero no hay ningún número que destaque, según su gerente, Marcos Bernabéu.

Lotería El Castillo, que vende la lotería del Valencia CF, ha aumentado los pedidos entre un 12 y un 15 % respecto a las mismas fechas del año pasado, y ha observado que, frente al avance de lo digital, esta campaña hay muchos clientes que piden recibir el número en su domicilio porque prefieren disponer del décimo físico.

Este local abre de ocho de la mañana a nueve de la noche de forma ininterrumpida, con nueve empleados que trabajan a turnos, y se prepara ya para los días fuertes de la campaña, que comenzarán después del puente de diciembre.

Otros despachos de lotería están viviendo la campaña con “una marcha normal”, según el gerente de una administración dañada por las inundaciones de octubre de 2024, la número 1 de Benetússer, Bernabé Martínez, que tiene la misma lotería consignada que el año pasado y que apunta que el año de la dana se vendió “un poco más” pero a la vez se anularon pedidos de muchas empresas.

Este despacho de loterías está “nuevecito” tras el agua de la dana que les llegó “hasta la cintura” y, tras un año en que “dimos casi el primer premio y casi el segundo, al poste los dos”, en este sorteo espera dar premios mayores.

La venta se reparte entre la ventanilla, por internet y la venta telefónica, y el deseo en el que coinciden tanto vendedores como compradores todos los años es que los premios estén repartidos y dejen dinero también entre quienes compran participaciones de comisiones falleras, comparsas o colectivos festeros.

452,8 millones de euros consignados

La Comunitat Valenciana ha consignado 452.822.800 euros para el Sorteo de Navidad y 2.264.114 billetes, que suponen 85,17 euros por habitante, según Lotería Nacional.

En 2024 se vendieron 2.141.385 euros en billetes, un total de 428,2 millones de euros (un 9,37 % más que el año anterior), y el gasto por habitante ascendió a 82,19 euros.

Las terminaciones premiadas con mayor frecuencia son, por este orden, 5, 4, 6, 8, 0, 7, 3, 9, 2 y 1.

En la provincia de Valencia ha recaído el primer premio del sorteo en quince ocasiones, en Alicante 10 veces y en Castellón cuatro, la última de ellas en 2023 en todos los casos.