Camarero asegura que creará "entornos seguros" en la protección a los menores vulnerables

La vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicipos Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero ha sido la segunda consellera en comparecer ante Les Corts Valencianes en este segundo periodo de sesiones, para dar cuenta de las actuaciones que desarrollará en su Conselleria.

Camarero ha comenzado su intervención hablando de la violencia de género, la violencia machista, y ha pedido "responsabilidad y unión".

Ha dicho que el pacto valenciano de la violencia de género ha de ser revisado y ver qué medidas funcionan y cuáles no.

También ha mostrado su preocupacion por el aumento de la violencia sexual sobre todo entre los jóvenes.

Ha anunciado un plan para atajar los suicidios de menores y adolescentes así como una auditoria de los centros de menores que preocupan al Síndic de Greuges.

Tambien desarrollarán una estrategia para el tratamiento del espectro autista y acabarán con las listas de espera de valoración de las minusvalías.

Ha dicho que el Plan Convivint de recursos sociales ha sido un fracaso y que hay 25.000 personas mayores que esperan una plaza en una residencia.

Ha anunciado la construcción de más de diez mil viviendas sociales que se sumará a las 1.600 viviendas públicas que hoy en día están "okupadas" y que se ha comprometido a recuperar "atendiendo a las necesidades sociales".

Respecto a las iniciativas legislativas, la vicepresidenta ha anunciado una nueva Ley de la Vivienda que ordene y actualice la normativa actual; una Ley de las Familias que reste burocraacias y acorte plazos; y una Ley del Tercer Sector que permita a las entidades sociales trabajar con confianza, seguridad y garantías".

Por su parte, desde Compromís, la diputada Nathalí Torres ha mostrado su preocupación por la privatización de los recursos sociales y los recortes en política social "que devuelva un asistencialismo que va en contra de los más importante para las personas: su dignidad".

Le ha pedido que no "blanquee" a quien nega la violencia machista y le ha pedido que llame a las cosas por su nombre.

Desde el PSPV, Rosa Peris le ha reprochado que haya visitado Casa Caridad y no los servicios sociales de cualquier ayuntamiento: "la caridad lava conciencias pero enquista la pobreza". Le ha dicho que su presupuesto "triplica el que nos dejaron a nosotros" y le ha pedido que la rebaja de impuestos, como el de Sucesiones, no repercuta en recortes en materia social.

Ha mostrado su preocupación por romper el consenso de la Ley de Violencia Machista: "Vox susurra y ustedes ejecutan" y le ha dicho que "su grupo le ha dejado colgada" porque Camarero pidió a la presidenta de Les Corts que se colocara tras la pancarta contra la violencia de género "y su grupo cambia la pancarta y se pone detrás de ella".

"Pare esta deriva", le ha rogado y le ha ofrecido los 31 votos del grupo socialista para "separarse de la ideología perversa que Voxx le está marcando en la violencia de género".

La diputada de Vox Miriam Turiel le ha pedido que concrete las medidas de apoyo a las familias "que han estado abandonadas por el gobierno de la izquierda". Respecto a la violencia machista, la diputada de extrema derecha ha dicho que las medidas implementadas "no han servido de nada" porque sigue creciendo el número de víctimas de la violencia machista, y ha reprochado la Ley del solo sí es sí y la creación de "puntos de colores" en alusión a los puntos violetas "que lo único que hace es estrujar la caja pública".

La diputada del PP, Elena Bastidas, ha critacado el Plan Convivint "que solo ha desarrollado el 20 por ciento de las obras anunciadas".

Ha dicho que la Comunitat está a la cola en plazas residenciales para mayores, y también en las ayudas para los cuidados familiares "el noventa por ciento de las cuales recae sobre la mujeres" y ha criticado que la izquierda "luego salen todas en el 8 de marzo, pero empujan al 90 por ciento de las mujeres a los cuidados familiares".

Bastidas ha enfatizado que la iguladad de las mujeres no se defienden con camisetas y con pancartas sino con recursos y medidas.

La diputada ha recordado a Teresa "la joven que sufrió abusos por parte del exmarido de la vicepresidenta" y ha aseverado que "no habrá amnistía".

Camarero ha reprochado en la réplica que "la izquierda viene con los disursos precocinados, porque ninguno me ha contestado a mi intervención. Vienen con una lista de prejuicios".

Ha enfatizado que "ni yo, ni mi grupo, ni el Consell se ha movido un ápice en laposición sobre la violencia de género" y ha dicho que "once años me costó como secretaria de Estado que me reconocieran la violencia vicaria ejercida sobre los niños, porque el PSOE decía que hay que centrar el foco en las mujeres".

Camarero ha puesto ejemplos de los que se ha encontrado "cuando he salido de Palacio y he ido a la calle" y ha dicho que una menor de siete años de un centro de acogida no pudo ir a un cumpleaños de su mejor amiga porque su salida del centro requería que se hiciera un expediente en la dirección territorial; también ha dicho que los trámites burocráticos impedían que los jóvenes de centros de acogida puedan aspirar a plazas educativas, especialmente de FP.