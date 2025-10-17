Casi 1.700 kilos de cocaína intervenidos y seis detenidos en una nueva operación en Valencia

La Policía Nacional se ha incautado de cerca de 1.700 kilos de cocaína y ha detenido a seis personas en una nueva operación relacionada con el narcotráfico desde el Puerto de Valencia.

Los agentes establecieron controles sobre un contenedor sospechoso que había sido manipulado por un camionero y siguieron el convoy hasta una nave industrial en la comarca de La Costera, donde se localizó la droga.

Según ha informado el Ministerio del Interior, se investiga la posible conexión de estos hechos con la operación Spider, desarrollada a finales de septiembre, en la que se detuvo a 81 personas implicadas en hechos similares.