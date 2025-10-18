El PP denuncia que "el Botànic compró el edificio de Correos en operación entre amigos de la administración socialista"

El portavoz de Vivienda del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha denunciado la compra del edificio de Correos en València por parte del Gobierno del Botànic en lo que, según ha afirmado, "parece más una operación montada entre amigos de la administración socialista que para adquirir patrimonio para todos los valencianos".

Además, según ha sostenido, "tuvieron la brillante idea de coger el dinero de partidas que estaban destinadas a vivienda y educación, por lo que, una cuantía que se podía haber invertido en construir vivienda pública para los jóvenes o para la construcción de colegios, prefirieron gastarla en un palacete".

Pastor ha asegurado, asimismo, que todo lo que se conoce "del antiguo gobierno de la Generalitat es cuanto menos dudoso".

"Aprobaron la compra de un palacete de más de 20 millones de euros sin tener antes el visto bueno correspondiente", lo que supone "que ellos ya tenían pactada esa compra, sin saber siquiera cuál era su valor, ya tenían claro lo que iban a pagar".

Así, "contrataron a una firma catalana para que les diga, de hoy para hoy, el precio de la operación, que, por cierto, ya habían acordado Sánchez y Puig", ha manifestado el portavoz popular en referencia al "contrato por el que la Agencia Tributaria está investigando la adquisición".