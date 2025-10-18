Mazón defiende que los valencianos se han ahorrado 67 millones en deducciones de salud y deporte

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que los contribuyentes de la Comunitat Valenciana se han ahorrado 67,46 millones de euros durante la campaña de la renta de 2024 por las deducciones autonómicas por gastos de salud y deporte puestas en marcha.

Esta cifra supone un incremento del 50 % respecto al ahorro del ejercicio anterior, de 45 millones, lo que para Mazón confirma que las medidas fiscales aplicadas para las rentas medias y bajas "están funcionando”.

Ha citado las deducciones por gastos vinculados a la práctica deportiva, el uso de gafas o lentillas y a la salud mental, así como a la bucodental o las enfermedades raras, entre otras.

En relación a los gastos de salud, se han aplicado 381.926 deducciones, por un ahorro medio de 103 euros y un ahorro total de 39 millones de euros, un 57 % más, mientras que las deducciones por deporte ascienden a 292.495, con un ahorro medio de 97 euros y un ahorro total de 28,3 millones, un 40 % más.

Mazón ha defendido la política fiscal "social, justa y equitativa" que impulsa el Consell y que la Comunitat Valenciana es la autonomía con más desgravaciones fiscales a las rentas medias y bajas.

Entre ellas, las destinadas a facilitar la compra de vivienda, la rebaja general del 10 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que alcanza el 25 % para menores de 35 años y colectivos vulnerables; la reducción de un 60 % del ITP y Actos Jurídicos Documentados para parcelas agrarias; y el mantenimiento del canon de agua, vigente desde 2024.

"Vamos a seguir poniendo en marcha este tipo de medidas para apoyar a las rentas medias con acciones como las deducciones destinadas a fomentar la práctica y el aprendizaje de la música", que supondrá poder desgravarse la compra de instrumentos y partituras, el pago de tasas y cuotas en conservatorios y escuelas de música, los costes asociados a la formación y el perfeccionamiento musical, y las cuotas de pertenencia a sociedades musicales, ha señalado.

Esta iniciativa “busca incentivar la educación y la cultura musical, tan vinculada a nuestra tierra, apoyando a estudiantes, familias y entidades del ámbito artístico dentro del marco de la reforma tributaria autonómica”, ha explicado.