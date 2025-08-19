El pleno de un Ayuntamiento de Castellón aprueba por unanimidad nombrar a una Virgen la Alcaldesa Perpetua del pueblo

El pleno del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, en sesión extraordinaria y urgente, ha acordado por unanimidad distinguir a su patrona, Nuestra Señora la Virgen de la Paciencia, como Alcaldesa Perpetua de este municipio, uno de los más turísticos de la costa de Castellón.

Según fuentes municipales, el pleno, celebrado este lunes, ha aprobado el reglamento de honores y distinciones como único punto en el orden del día e impulsada por el ayuntamiento tras conocer el escrito presentado por el sacerdote de la parroquia San Jaime, Josemi Sala, la camarera de la Virgen y la Cofradía de la Virgen de la Paciencia, en el que presentaban esta iniciativa.

El objetivo de la misma era dotar al municipio del marco normativo necesario para poder nombrar a su patrona, Nuestra Señora la Virgen de la Paciencia, como Alcaldesa Perpetua de Oropesa del Mar.

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, tanto en la ratificación de la urgencia de la sesión como en la aprobación del reglamento, destacando la voluntad conjunta de la corporación municipal de "reconocer el papel histórico, cultural y espiritual de la Virgen de la Paciencia en la vida de Oropesa".

La urgencia del pleno responde a la cercanía de la celebración del primer domingo de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Patrona de Oropesa del Mar, momento señalado en el que se prevé oficializar este "reconocimiento solemne".