El nuevo edificio de bomberos anti-incendios en el Parque Natural de Calderona estará disponible en un año

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha visitado hoy las obras de construcción del nuevo Parque de Emergencias de Olocau, que albergará una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana.

Con un presupuesto de construcción de 1.776.143,21 euros, la previsión es que el edificio esté acabado en un plazo de un año. Tendrá 759 metros cuadrados y se distribuirá en dos plantas. Albergará dependencias para cubrir todas las necesidades de los profesionales como hangar de vehículos de incendios, vestuarios, gimnasio, almacén, despachos, cocina-salón-comedor, aseos y aula de formación.

Además, la base se ha construido teniendo en cuenta criterios de iluminación y ventilación natural con un sistema de renovación de aire y de climatización eficiente para garantizar las condiciones de confort en los diversos espacios.

También dispone de instalaciones de seguridad como sistema anti-intrusión de vigilancia, dotación de equipo pararrayos y sistemas de protección contra incendios.

El conseller Valderrama ha acudido a la visita acompañado de la Secretaria Autonómica del área, Irene Rodríguez, el Director General de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, y el alcalde de Olocau, Antonio Ropero.

Actualmente, la unidad de Bomberos Forestales cuya zona preferente de actuación es Olocau, tiene su base en Vilamarxant. El principal objetivo para la construcción de este Parque de Emergencias es optimizar los tiempos de reacción y respuesta de dicha unidad ante un posible incendio forestal en su zona de actuación preferente.

Este nuevo parque se encuentra en las proximidades del Parque Natural de Calderona, a menos de 100 metros de terreno forestal y cerca de la carretera que une las poblaciones de Olocau y Bétera.

El conseller Valderrama ha destacado “el compromiso de la Generalitat para hacer frente a las emergencias, tejiendo un mapa de bases de emergencia que nos permitirá estar mejor preparados ante futuros escenarios de vulnerabilidad”.

Con este nuevo Parque de Emergencias ubicado en el corazón del parque natural de la Sierra Calderona, “podremos proteger este espacio de gran valor por su biodiversidad y por ser uno nuestros grandes pulmones verdes, a solo 20 kilómetros de la ciudad de Valencia”, ha explicado el titular de Emergencias e Interior.

Además, ha recordado que “es importante señalar que las unidades de bomberos forestales no participan únicamente en incendios forestales. También intervienen en otras emergencias como nevadas, rescates, búsqueda de personas desaparecidas, etc. por lo que su presencia constituye un primer núcleo de atención de emergencias tanto en las poblaciones donde tienen sus puntos de encuentro, como en las áreas próximas, un factor que refuerza la necesidad de disponer de unas instalaciones adecuadas”.