Catalá antepone la seguridad de los vecinos de Valencia a una hipotética celebración de la Copa América que ya no se plantea

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dicho esta mañana que antepone la seguridad de los vecinos de la ciudad de Valencia a una hipotética celebración de la Copa América que es algo que ya no se plantea. "En este momento yo no me planteo estas cosas -la celebración de la regata-, teníamos una hoja de ruta hasta el día 29 y desde el día 29 tenemos otra. Para mí lo prioritario es que la ciudad sea segura para los vecinos, la seguridad en toda su dimensión, sentirse seguros, seguros en sus casas, con las Administraciones, esa es mi prioridad y ahora mismo no me planteo otra cosa que no sea eso".

La alcaldesa se ha manifestado así al concluir su visita a los espacios cedidos en los tinglados portuarios a la World Central Kitchen para la elaboración diaria de los menús que se envían a la zona cero de la tragedia. El Ayuntamiento de València ha facilitado el Tinglado 2 del Puerto de València a la ONG que provee de comida caliente y bocadillos a las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre. El consistorio ha cedido temporalmente este espacio y las oficinas anexas como centro logístico de la ONG que, además, está trabajando en colaboración con el sector local de la hostelería. El Ayuntamiento también les ha facilitado agua, luz, contenedores de residuos y recogida de basura y contenedores de refrigerado. Además, los bomberos de València han revisado la instalación de gas.

Hasta ahora, la ONG ha servido 19.000 raciones de comida caliente y bocadillos en las pedanías afectadas por la DANA, y en las poblaciones del área metropolitana. La alcaldesa, María José Catalá, ha avanzado que “estamos muy contentos con esta colaboración. Han sido determinantes en la ciudad y fundamentalmente en los municipios del área metropolitana y es una de las formas con las que València ayuda al área metropolitana”.

Catalá ha añadido que “también ayudan a la ciudad de València. Ahora mismo se envía comida caliente a la Torre, porque no ha abierto todavía prácticamente ningún comercio, y también a El Forn d’Alcedo aunque la mayor parte de las raciones la destinamos a los municipios afectados”.

La alcaldesa ha asegurado que “solo tengo palabras de agradecimiento para esta ONG. Fue de las primeras colaboraciones con la que nos pusimos a trabajar después de la DANA. Ha sido sorprendente el despliegue de medios y la creatividad con la que trabajan. Seguiremos trabajando conjuntamente y estamos muy orgullosos de esta unión, que hace que llegue a muchos municipios del área metropolitana un plato de comida caliente, que es tan necesario en estos momentos”.

World Central Kitchen es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se dedica al abastecimiento de comida en zonas afectadas por desastres naturales. Fue fundada en 2010 por el chef José Andrés y operó por primera vez en el terremoto de Haití.