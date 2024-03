Una exposición descubre a Alicante como tierra de castillos

El Castillo de Santa Bárbara, que corona el monte Benacantil y se eleva a 166 metros sobre el mar, es mucho más que una fortaleza, es una seña de identidad de Alicante y también una de las fortificaciones de mayor relevancia de la Comunitat Valenciana. Ahora, sus muros albergan la exposición “Guardianes de Piedra. Los castillos de Alicante”, organizada por el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Marq, y el Patronato de Turismo Alicante City&Beach, que evidencia que la provincia es tierra de castillos.

De hecho, más de 230 castillos, fortificaciones, torres costeras, torres de refugio, casas fuertes, fortines y baterías pueblan el territorio alicantino y son una parte muy importante del patrimonio cultural de las ciudades, villas y pueblos, según explica el propio Marq en la información facilitada sobre la exposición. Son por tanto guardianes de la historia en sus sólidas murallas, de ahí el nombre de la exposición.

La razón por la que no se entiende la provincia de Alicante sin castillos es suorografía, una encrucijada entre reinos y culturas. No hay más que revisar los libros de historia para descubrir cómo la provincia ha sido escenario de enfrentamientos por el poder y la tierra, sin olvidar su ubicación en la costa con la constante amenaza de incursiones corsarias. El fin de la exposición no es otro que divulgar la riqueza patrimonial de la provincia y llega al Castillo de Santa Bárbara de Alicante tras recorrer 14 municipios alicantinos desde el año 2015; allí se podrá visitar hasta mediados de octubre.

Tal y como explicó la concejala de Turismo, Ana Poquet, “esta excepcional muestra que acerca a alicantinos y visitantes la riqueza patrimonial de nuestros castillos no podía exhibirse en un lugar mejor y es la primera de muchas porque queremos crear un corredor turístico entre el Castillo de Santa Bárbara y el Marq”. También se refirió a que “el Castillo de Santa Bárbara ha sumado a su atractivo histórico un sinfín de actividades lúdicas y culturales”, recordando que el año pasado lo visitaron 800.000 personas. Es, de hecho, el monumento más visitado de la ciudad.

“Guardianes de piedra” realiza un recorrido por un total de 84 castillos que se explican en paneles expositivos y, a su vez, se agrupan en cinco rutas que coinciden con las comarcas alicantinas y son La Clau del Regne, en l’Alacantí; los castillos de la frontera interior en el Valle del Vinalopó; los castillos de la Montaña en L’Alcoià-Comtat; los castillos de Tudmir, en la Vega Baja, y los de la Frontera del Miedo, en las Marinas.

Por su parte, el director técnico del Marq, Manuel Olcina, señaló que “los castillos son parte inseparable de nuestras tierras, de manera que si desaparecieran el paisaje quedaría mutilado e irreconocible”, mientras que el comisario de la muestra, José Luis Menéndez Fueyo, indicó que “Alicante ha sido, sobre todo en época medieval, una frontera perpetua donde la necesidad de amurallarse y fortificarse como medida de protección y control ha tenido un enorme impacto en el territorio y constituye un enorme tesoro de valor histórico, patrimonial y turístico”.

Y precisó que el Marq lidera desde hace 35 años una importante línea de investigación en el estudio del patrimonio castellológico y ahí nació “Guardianes de Piedra. Los castillos de Alicante”.