Catalá visita en Nueva York las obras de Sorolla que llegarán a la nueva Hispanic Society de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado este viernes la Hispanic Society Museum and Library en Nueva York, donde ha sido recibida por el director de la Hispanic, Guillaume Kientz, y por Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y principal experta en su vida y obra.

Durante el recorrido, la acaldesa ha conocido de primera mano las piezas que próximamente viajarán a Valencia para ser exhibidas en el nuevo museo dedicado a la Colección Sorolla de la Hispanic Society.

Las piezas están siendo inventariadadas por la Secretaria Autonómica de la Generalitat Valenciana, Pilar Tébar, quien también ha estado presente en la visita junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, José Luis Moreno, y la concejal de Turismo, Paula Llobet.

“Esta proyecto supone saldar una deuda con nuestro artista más internacional y va a transformar la oferta cultural de la ciudad y fortalecer el vínculo entre Valencia y el panorama artístico internacional. Ya en su época, Sorolla y Archer M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, establecieron esta alianza, que ahora se revitaliza con esta nueva iniciativa”, ha afirmado Catalá.

La alcaldesa ha destacado que “Valencia albergará la primera sede internacional de la Hispanic Society en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, y será la sede europea de la institución”.

“Quiero agradecer a la Hispanic su predisposición y su colaboración porque para Valencia es un orgullo ser la primera sede europea de esta institución, la primera vez que la Hispanic sale de Nueva York lo va a hacer a la ciudad de Sorolla. Y esto tiene mucha coherencia con el lugar, con los fondos, con la historia de esta relación tan especial de Huntington y Sorolla”.

Las primeras estimaciones apuntan que el impacto económico en la ciudad de la sede la Hispanic Society pueden alcanzar los 20 millones de euros anuales. “Es un proyecto de ciudad, de país con un impacto muy importante -20 millones de euros de impacto y 200.000 visitantes anuales- y que está en línea con el trabajo que llevamos desarrollando en los últimos dos años: dotar a Valencia de identidad, que los grandes valencianos tengan un lugar en su casa, sentirnos orgullosos de las personas que han hecho grande esta ciudad a lo largo de la historia”.

La sede albergará más de 200 obras del pintor valenciano y contará con la creación de una Sala multisensorial dedicada a las Fallas, la fiesta más importante de Valencia.

“El Palacio de las Comunicaciones es espejo del Ayuntamiento, la plaza que es la catedral de la pólvora de nuestra fiesta más universal. Y lo vamos a hacer a través de una experiencia 360 con un cubo inmersivo con el que se podrá sentir, vibrar o conmoverse con una mascletà, con la ofrenda, con la pólvora y el fuego, con la música…” ha explicado la alcaldesa.

Cesiones temporales de las obras de Sorolla del Ayuntamiento

Durante la visita, la alcaldesa de Valencia ha trasladado a los responsables de la Hispanic Museum and Library que “el Ayuntamiento prestará para exposiciones temporales los cuadros de Sorolla que son propiedad del Ayuntamiento para nutrir este proyecto”. Se trata de 7 obras de Joaquín Sorolla forman parte de la colección histórico-artística del Ayuntamiento de Valencia y entre las que destacan “Mi familia “(1901) y Mi jardín (1917).

“Queremos contribuir a este proyecto que ha puesto en marcha la Hispanic Society con la Generalitat Valenciana, de la mano de Blanca Pons Sorolla. Es un orgullo que Sorolla vuelva a su ciudad natal porque nadie como él mostró al mundo la luz de Valencia”, ha afirmado la alcaldesa de Valencia.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que con este proyecto, “no sólo Valencia une lazos con uno de sus pintores más internacionales, sino que además conectamos Valencia con una gran potencia cultural mundial que es Nueva York. Y vamos a situar a Valencia en el mapa internacional cultural”.

Blanca Pons Sorolla ha subrayado que. Es una oportunidad increíble para todos: para Sorolla, para Valencia y para España”