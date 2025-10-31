Nuevos vídeos muestran a Pradas preocupada por el Barranco del Poyo el día de la dana

Tres nuevos vídeos grabados en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia) el 29 de octubre de 2024 revelan que la entonces consellera Salomé Pradas estuvo informada de posibles avenidas de agua en puntos como Quart de Poblet o Aldaia, procedentes del interior de la provincia, donde las lluvias fueron torrenciales en las primeras horas del día.

Los vídeos, que apenas duran unos segundos, son extractos de las grabaciones que hizo la productora contratada por Emergencias aquella jornada, antes de la celebración del Cecopi, y que han sido recientemente incorporados a la causa por orden de la jueza instructora de Catarroja.

En uno de ellos Pradas -investigada en esta causa-, que aparece junto al entonces secretario autonómico Emilio Argüeso -también imputado- y junto al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, recibe información sobre acumulados de lluvia en una determinada zona mientras mira una pantalla de ordenador junto a dos técnicos.

Uno de ellos le advierte sobre la peligrosidad de los barrancos, además de los grandes acumulados de lluvia, y otro añade que municipios como Quart de Poblet o Aldaia podrían recibir las lluvias que en esos momentos habían caído sobre Buñol y otros puntos del interior de la provincia.

La consellera Pradas responde a estas explicaciones: "Eso es lo que nos está preocupando más".

En el segundo vídeo la consellera pregunta a Suárez tras la emisión de una alerta (posiblemente hidrográfica) si "a nivel emergencia se ha enviado algún medio especial o simplemente es la ley" (sic).

Y en un tercer vídeo, que aparentemente recoge el instante posterior a esta pregunta pero desde otro punto, la consellera es informada por Suárez, y se toma nota de ello, de que se ha enviado a "bomberos forestales para que hagan seguimiento de estas zonas", en referencia a la vigilancia de los cauces del Magro y del Poyo, como se ha conocido posteriormente en el desarrollo de la instrucción judicial.