Compromís apoya en sus propuestas de resolución las exigencia de financiación del PP

El síndico de Compromís, Joan Baldoví, ha dicho que su grupo presentará propuesta de resolución "de sentido común" al Debate de Política General que mañana concluirá con la votación de las resoluciones de cada grupo. Ha citado la PNL (proposición no de ley) que se aprobó en Les Corts en mayo de 2024 sobre el sistema de financiación que habla del sistema, de la deuda y del fondo de nivelación, "y añadimos que daremos soporte a todas las iniciativas que se tramiten en esta Cámara y que nos han dicho los expertos sobre financiación, sobre la PNL del PP".

Sobre el fondo de nivelación, ha dicho que ayer en el Senado se propuso lo mismo para todos: "eso no es un fondo de nivelación, eso es más recursos para todos, lo que nos sigue dejando en la cola".

La otra resolución de Compromís pide la regulación del precio del alquiler. En Sanidad, piden que los 112 millones que se quieren perdonar a Sanitas y a Ribera Salud, que se cobren y se dediquen a sanidad pública. También piden quitar los recortes en materia de educación. En servicios sociales piden la equiparación salarial del sector con trabajadores similares que están en el sector sanitario. También piden la gestión de las Cercanías.

Sobre la "reestructuración de la deuda" que es el término que utiliza el PP, Baldoví ha dicho que "una reestructuración de la deuda puede ser que el Estado la asuma. Al final la deuda computa al reino de España, con lo que sería solo una cambio de manos a quien la debería tener".

Por su parte, el portavoz de Vox en Les Corts Valencianes,, ha anunciado la presentación de "una batería de propuestas agrupadas en once bloques".

Llanos, que ha dicho desconocer todavía las propuestas de resolución del PP sobre financiación autonómica, ha dicho que sus 'conditio sine qua non' para negociar son "que haya un mapa lingüístico claro que aporte la libertad de elección de los padres en la medida que la ley nos permita. Vamos a seguir uchando por defender las señas de identidad de los valenciano frente a la intromisión de los iluminados de los países catalanes apoyados por cómplices de dentro como la AVL" y ha citado también la lucha contra la inmigración ilegal e irregular, y eso también figura en nuestra propuestas de resolución".

Respecto a la financiación, Llanos ha dicho que la postura de su partido no es "el café para todos" sino la financiación que nos iguale absolutamente a todos los españoles, "porque sino, el que tiene más, cuando nos quieran igual, dirá yo quiero más, y eso supone una subida radical de impuestos para pagar el cupo catalán".

Ha dicho que su grupo se quedó satisfechos con la presentación de las deducciones fiscales para familias de rentas medias y baja, "son propuestas que hace tiempo que estaba anunciando Vox". También se ha atribuido la paternidad de la exención de las tasas para los pescadores en los puertos de la Comunitat Valenciana: "era algo en lo que llevaba trabajando mucho tiempo el exconseller Aguirre de Vox, con el sector y ahora se ha conseguido, al igual que la reducción de las trasmisiones patrimoniales en las explotaciones agrarias". Y ha dicho que "esas líneas de actuación en las que estaba trabajando Vox son las que componen el esqueleto de las resoluciones de Vox".

El grupo parlamentario de Vox pedirá a Les Corts la derogación de la Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat y la relativa a la Agencia Valenciana de Cambio Climático, eliminar las subvenciones a las entidades que "promuevan la inmigración ilegal" y "actualizar" el mapa lingüístico.

El síndico del PSPV, José Muñoz ha explicado que su grupo presentará resoluciones en la línea del decálogo presentado ayer en el Debate de Política General y ha dicho que la primera de ellas hace referencia a la quita de la deuda propuesta por el Gobierno Central y pide que se acepte la misma, valorada en 15.000 millones de euros. También presentarán en forma de resolución el pago de las subvenciones al alquiler que no ha abonado la Generalitat y que afectan a 5.400 familias, y que no incremente lo módulos de las viviendas de protección oficial. También ha dicho que las víctimas de violencia de género están denunciando menos porque no se ven respaldadas por la Generalitat por lo que piden la firma del segundo pacto contra la violencia de género. En educación, piden que acabe "con el distrito segregador que discrimina a los niños pobres. En sanidad, piden transparencia en las listas de espera.

Por su parte, desde el PP, Laura Chulià ha anunciado la presentación de diez propuesta de resolución, cuatro de ellas relacionadas con la financiación y en las que hablan de la reestructuración de la deuda. Ha explicado que la financiación está vinculada a todas las políticas sociales que está desplegando el Consell y que sus propuesta de resolución hacen alusión a lo que todos los grupos acordaron en el Pacto por una Financiación Justa. "En ese sentido, hemos de sentarnos a hablar con todos los grupos que presenten propuesta serias". Respecto a la quita de la deuda, el PP "pide un paso previo que es una reunión de todos los presidentes autonómicos para poder hablar con rigor, y a partir de ahí, convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este tema con rigor", aunque no ha querido manifestarse sobre si sería con quita o sin quita de la deuda: "no podemos estar lanzando globos sonda, hay que arreglar este tema con rigor".

Chulià no ha querido responder a si aceptarían la quita de la deuda "el señor Sánchez no tiene palabra, y a lo mejor, nos conviene más que nos aumenten los recursos, que eso sí que te cambia la vida".