«Compromís sólo habla para los suyos. Nosotros hablamos para todos los vecinos»

-Menudo bofetón le ha dado el Tribunal Superior de Justicia con el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet.

Bueno, en realidad, no tanto. No tiene una consecuencia real. Nosotros entendemos que es necesario tener una visión conjunta del barrio de Benimaclet. No se pueden generar dos barrios, uno que es el histórico, y luego el del PAI. Por eso nosotros propusimos dejar el PAI en "stand by" hasta hacer un plan especial que nos diese unas directrices de hacia dónde tenía que ir ese PAI. Y nosotros, primero, vamos a recurrir la sentencia, pero en todo caso, cuando tengamos que hacer la evaluación ambiental vamos a decir que se quede a la espera de que concluya el PAI de Benimaclet.

Pero esto es una advertencia a Compromís y a algunos grupos que han defendido que aquí se puede hacer lo que a cada uno le parezca, que es lo que ellos están defendiendo con mucha vehemencia en Benimaclet. Como por ejemplo, desclasificar, y que no teníamos por qué pagar derechos a los propietarios. Yo creo que con esta sentencia, Compromís habrá entendido que aquí hay unas reglas del juego que hay que respetar.

Gracias al plan especial hecho por el PSOE vamos a poder moldear ese PAI. Si hubiéramos hecho lo que quería Compromís de inadmitir y desclasificar, ahora tendríamos que haber admitido el PAI de Metrovacesa tal cual.

-Compromís llegó a montarle una manifestación en el barrio. ¿Ustedes no hablan de estas cosas?

Sí. Y del PAI de Benimaclet hemos hablado largo y tendido, lo cual no significa que hayamos llegado nunca a un acuerdo. Aunque también hay que decir que al final, ellos llegaron a admitir que era bueno plantear el plan especial tal y como nosotros los planteamos. Pero es verdad que no hay un acuerdo sobre lo que tiene que pasar. En el PAI de Benimaclet es donde se ve más claramente que hay dos modelos de ciudad, y no pasa nada. Es que somos dos formaciones distintas.

El modelo de Compromís es el que solo habla a los suyos. Es el de los huertos ilegales cerrados con candados que no son accesibles al resto de vecinos. Modelo de los solares y descampados donde casi hay asentamientos, mientras que el nuestro es un gran parque, con huerto, eso sí, pero de uso para todos los vecinos. Pero que hay también parque infantiles, zonas para personas mayores, de paseo, culturales... Nosotros planteamos un parque y un desarrollo de un parque que represente el derecho a la ciudad de todos, y ellos han planteado un modelo dominado y condicionado por la gente que quiere los huertos urbanos, que está muy bien y que es compatible con el mío. Pero que no se puede quedar con todo el barrio de Benimaclet.

-¿Cuándo se van a comenzar a visibilizar los grandes PAIs?

Esto es costoso. El de Parque Central me parece muy simbólico. Es el más grande que queda por desarrollar porque es el que se extenderá desde las actuales vías del tren hasta San Marcelino. Y va a cambiar la ciudad. O el del Grau, con un pufo de casi trescientos millones de euros, que ya hemos llegado a un acuerdo con los propietarios sobre los costes del desarrollo del circuito, y allí estuvimos muchos meses negociando con los propietarios para llegar a un acuerdo, y ahí hay un gran paso adelante para desatascar el PAI del Grau. Y ahora también hemos llegado a un acuerdo dentro del Gobierno de generar allí un gran delta verde. No entiendo muy bien por qué el PP se sigue empeñando en que el último tramo del parque del Turia tenga que ser la prolongación de la Alameda, que es una autovía de seis carriles. Y no tiene sentido que en el último tramo del jardín del Turia bajemos hacia abajo la Alameda y perdamos el parque. Y nosotros lo que proponemos es que el jardín del Turia se desborde en el barrio del Grau.

-El alcalde dice que su antecesora (Rita Barberá) ya firmó el canal de acceso (túnel subterráneo de acceso ferroviario) en 2003. Ustedes lo han vuelto a firmar ahora. ¿Su hijo lo verá acabado?

Y en el año 2015, Barberá dijo que a lo mejor había que renunciar al canal de acceso porque era irrealizable. Y nosotros lo que decimos es que no. Se firmó un nuevo convenio y hoy el gobierno de Pedro Sánchez es el que ha puesto el dinero en los PGE para desarrollarlo. Es una obra de 400 millones, y eso va a transformar la ciudad, y ese es el trabajo que está haciendo el Partido Socialista. Desatascar un problema que es ya generacional. Cuando uno viaja nunca ve que una ciudad esté dividida por las vías del tren.

-¿Se atreve a dar una fecha de finalización de las obras?

Cinco años. La obra está adjudicada. Hay una UTE. Están las excavadoras. Nosotros no hacemos como hacía el PP que ponía el cartel y se olvidaba de la obra. Están haciéndose ya los trabajos de replanteo de la obra.

-Ahora todo el mundo parece que se suma al carro de los apartamento ilegales, a lo que el alcalde Ribó suma los cruceros, los nómadas digitales y las multinacionales que vienen a Valencia y que, al final, todo junto hace que suban el precio de los alquileres. ¿Hay muchos frentes abiertos?

La primera que planteó el tema de los apartamentos y los cruceros fui yo, con la tasa turística. Dije que había que gravarles más. Y ahora todo el mundo se suma. Está bien.

-Para cuando la moratoria de los apartamentos turísticos en toda la ciudad.

Pues ya. Ya mismo. En el primer pleno del próximo mandato.

-¿Y cómo se le impone una moratoria a los apartamentos ilegales?

Va por caminos separados. Una cosa es que no se abran más apartamentos turísticos, que eso ya está en marcha, y otra cosa es controlar a los apartamentos ilegales. Ahí necesitamos la complicidad de los vecinos para que denuncien. Pero ahora con la denominada "tasa airbnb", el cuerpo de inspección tributaria va a ser el que se va a encargar de inspeccionar todo el sistema tributario con las plataformas digitales y ahí saltarán por los aires todos los apartamentos ilegales.

-Los problemas de la juventud para acceder a la vivienda vienen desde hace años atrás, y ahora parece que se vayan a solucionar en dos días.

Yo pertenezco a la generación que no pudo comprar una vivienda, y no conozco prácticamente a nadie de mi entorno que pudiera comprar. Vivimos la inmensa mayoría de alquiler. Y el problema que tenemos ahora es que cuando quieres renovar el alquiler te duplican el precio. Y muchas familias que ya tiene hijos se encuentran con que ya o pueden vivir en su casa.

Y por ello lo que hemos propuesto es la Ley de la Vivienda que no es intervencionismo como dice el PP, es simplemente que el precio del alquiler se respete.

En segundo lugar, la vivienda pública. Ahora mismo hay dos mil vivienda construyéndose, en los cuarteles de San Vicente, en Moreras, en Ciutat Vella y en Los Naranjas, y hay proyectadas en El Cabanyal. Y ahora proponemos con fondos del ICIO y del IVF sacar otras dos mil viviendas en cuatro años. ¿Qué hizo el PP? nos dejó 300 viviendas en 24 años.

-¿Qué se puede hacer para frenar la pérdida de identidad sobre todo del centro de la ciudad?

-Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador. Tanto que se habla de las rebajas fiscales, nosotros fuimos los primeros que bonificamos al ciento por ciento el IBI a los comercios históricos y emblemáticos. Además, tenemos un programa que es "Amunt persianes". Hemos puesto muchos millones encima de la mesa para que si tu coges un bajo con la persiana cerrada, puedas tener hasta 40.000 euros para reformarlo y abrirlo. Y eso es solo para autónomos y familias, nunca para franquicias. Urbanísticamente también estamos actuando como es el caso de Les Covetes de los Santos Juanes, solo pueden ponerse instalaciones que tengan que ver con la artesanía.

-A raíz de los apartamentos turísticos, usted siempre ha dicho que prefiere los hoteles porque pagan impuestos y generan empleo. ¿Considera que el mejor final del Hotel Sidi Saler es el derribo?

Yo lo digo abiertamente. Tampoco me he escondido, a mi me hubiera gustado que fuera una residencia para mayores, pero es verdad que la Ley de Costas no lo permite. No veo un sitio mejor para estar cuidado, atendido. Pero la Ley de Costas impide dar licencia para rehabilitar.

-Respecto al Puerto de Valencia, su sintonía con Calabuig entiendo que es absoluta. ¿Este cambio es porque está girando el PSPV hacia posturas más conservacionistas o pretenden ganar tiempo hasta que pasen las elecciones Generales?

Primero hay que poner en valor a Aurelio Martínez, es el primero que apostó por la electrificación del puerto. Ahora, con Joan Calabuig, que ha estado cinco años en el Ayuntamiento de Valencia, que conoce la ciudad, y que tiene la visión necesaria para entender que la Marina ha de ser cogobernado por la ciudad y por la Generalitat Valenciana.

-Usted fue concejal de Policía. La delincuencia está subiendo según todos los índices.

Valencia es una ciudad segura. Si no fuera así sería imposible que empresas como HP, Siemens, Lufttansa, Telekom decidan instalarse aquí. Y por mucho que la derecha está todo el tiempo diciendo que la inseguridad está subiendo, y no es verdad. Al no poder negar que la economía va mejor, que se está generando empleo, intentan jugar con marcos abstractos como es el de la inseguridad o la limpieza. Valencia no es una ciudad insegura.

-Pero las estadísticas de delitos están subiendo sí o sí.

-Hay un delito que me preocupa especialmente que es la violencia sexual. Y ahí hay determinados discursos negacionistas que han empezado desde hace bien poco a restar valor a la violencia de género. Y eso ha hecho que una parte de la sociedad se sienta representada por esos posicionamientos críticos y no creo que sea casualidad que estemos viviendo un momento muy feo en cuanto a la violencia sexual. El tema de la violencia de género debería ser una cuestión de Estado, porque el PP siempre estuvo ahí, y ahora, con Vox es cuando titubea, blanquea... y hay una consecuencia directa. ¿En qué país del mundo un tío que ha sido condenado por violencia de género es candidato a la Generalitat Valenciana?

-¿Le preocupa el ascenso de Vox en las encuestas?

Yo creo que hay muchas más personas en mi ciudad y en mi comunidad que están contentas con los cambios que hemos vividos, que la ciudad funciona mejor, que la Generalitat funciona mejor, que estamos mejor en todos los índices económicos y sociales y creo que esa es la realidad que se va a ver.

La candidata Sandra Gómez Kike Taberner

-Me ha parecido oír que decía que la ciudad está limpia. ¿Usted también cree que si está sucia es porque no llueve?

Hay una cosa que sí hay que mejorar , y es la poda de los arboles y el cuidado y limpieza de los alcorques y del arbolado.

-Respecto al tema de la movilidad, ¿usted coincide con Ribó en que no recomendaría el carril bici de la Gran Vía de Fernando el Católico ni a sus hijos ni a sus nietos?

La movilidad está en el terreno de la crispación y hay que sacarla de ahí. La movilidad está para dar opciones a las personas para que se puedan mover. En primer lugar, generando espacios y recorridos peatonales cómodos y agradables; en segundo lugar, espacios para moverse de forma sostenible con bicicleta, patín, etcétera; y en tercer lugar, que es la gran apuesta que estamos haciendo, es dar un transporte público de calidad, porque si queremos que la gente suba al bus hemos de tener una EMT más cómoda, más barata y más rápida que el vehículo privado.

Y yo ya afirmo que si soy alcaldesa, mi responsable de movilidad será María Pérez, que es una persona de reconocido prestigio, doctora en Economía del Transporte, ha sido secretaria autonómica, y su espacio de trabajo no ha sido el terreno de la conflictividad sino en el terreno de las soluciones y las propuestas. Ha sido la responsable de sacar a la L10 del agujero, y de la tarjeta Suma. Personas que apuesten por el sosiego y la buena gestión.

-Cuando piensa que va a ser alcaldesa, supongo que lo pensará en un gobierno de coalición...

Bueno, yo salgo a ganar.

-Pero las encuestas se lo ponen difícil. En ese sentido, veo que coincide con el alcalde en la necesidad de redistribuir las áreas. ¿A cuál aspira y a cuál no renuncia Sandra Gómez?

-Yo he propuesto un equipo competente para gestionar este ayuntamiento. Yo me presento para ser alcaldesa con un equipo completo.

-¿Y cómo va a convencer al votante que vota a Ximo Puig pero luego vota a Ribó en las municipales?

-Pues diciéndoles que yo quiero ser, como alcaldesa como es Ximo Puig como presidente de la Generalitat, con una apuesta por el diáologo, el consenso y la búsqueda de soluciones, y que se centra en las cosas que realmente importan.

-Cree que al PP le siguen penalizando los temas de corrupción.

-No solo de corrupción, es la mala gestión. Es que la candidata del PP viene de ese pasado. Ella intenta venir como nueva e intenta ocultar lo que ha sido. Fíjese, yo voy a los debates a contar lo que he hecho y ella a ocultar lo que ha hecho. Esa es la diferencia. ¿Alguien ha escuchado a la candidata del PP alguna medida que hiciera como consellera?