Las consultas por estrés se disparan en la zona dana un 170% en un año

La Conselleria de Sanidad pondrá en marcha un Centro de Referencia en Atención al Trauma Complejo en Picanya (Valencia) dirigido a personas afectadas por las riadas, así como para otros colectivos susceptibles de sufrir este tipo de trauma psicológico, como mujeres víctimas de violencia de género o menores, entre otros.

Así lo ha confirmado el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, durante la presentación del balance de actuaciones realizado tras la dana de octubre de 2024, quien ha indicado que este nuevo servicio de salud mental se instalará en la Alquería de Moret y contará con una inversión estimada de 1.200.000 euros.

Durante su intervención ha destacado “la implicación y excelente labor" de los profesionales de Salud Mental del Servicio Valenciano de Salud desde el primer día, que unido a que la Conselleria de Sanidad había realizado en septiembre de 2024 un incremento global de 200 profesionales y de más de 400 en agosto de este año, "ha hecho posible que la evolución sea más favorable que la prevista inicialmente”.

En los departamentos de salud más afectados se han creado 159 nuevos puestos de trabajo, de los que 129 son asistenciales, lo que significa un aumento global del 46% de la plantilla asistencial (psiquiatría, psicología, enfermería de salud mental, terapia ocupacional.

Accesibilidad "plena" a la asistencia en Salud Mental

Pérez ha insistido en que “la accesibilidad de la población a la asistencia especializada en Salud Mental es plena, el circuito es claro, los pacientes acuden a su médico de Familia y desde ahí se deriva a las unidades de salud mental”.

Respecto a las asistencias prestadas en Salud Mental desde noviembre de 2023 a septiembre de 2024, con respecto al periodo de noviembre de 2024 a septiembre de 2025, el número total de pacientes atendidos en los departamentos de salud afectados por la dana se ha incrementado en un 3,5% y en un 2,3% en el resto de la Comunitat Valenciana.

Durante el mencionado periodo, el número de consultas realizadas en los departamentos afectados ha sido de 335.260, registrándose un incremento del 7,2 %. “El hecho de que el aumento de consultas sea superior al de pacientes únicos atendidos evidencia una atención más frecuente”, ha explicado Pérez.

De esta manera, el promedio es de 5,1 consultas por paciente zonas de las inundaciones y de 4,6 en el resto de la Comunitat. “En consecuencia, se han atendido más casos, pero también con mayor regularidad y calidad asistencial”, ha señalado el director general, según un comunicado de la Generalitat.

Contención del estrés agudo

Pérez ha explicado que las principales consecuencias de una catástrofe climatológica de la magnitud de la dana son los trastornos por estrés: bien los limitados en el tiempo, el denominado estrés agudo, o bien los de larga duración, el estrés postraumático.

“Precisamente el objetivo prioritario de todo el trabajo que estamos llevando a cabo es contener ese estrés agudo para que no derive en postraumático”, ha incidido.

Precisamente, estas son las patologías más frecuentes tratadas en las siete Unidades de Atención al Trauma, puestas en marcha en los departamentos de salud de Valencia-La Fe, Valencia-General, Valencia-Peset, Valencia-Arnau, La Ribera, Manises y Requena, donde se han atendido a más de 2.000 pacientes.

De ellos, 842 han sido asistidos por estrés agudo en estas zonas y 887 por estrés postraumático, lo que supone, respectivamente, un incremento del 171,6% y del 170,4% más dentro de los periodos analizados. El aumento de atención de pacientes en el resto de la Comunitat Valenciana en cuanto al estrés agudo es del 6,7 % y del 18,1 % en el estrés postraumático.

Por otro lado, el director general ha señalado que el número de urgencias hospitalarias por autolesiones constituye uno de los indicadores más fiables del riesgo de suicidios entre la población.

En los once meses posteriores a la dana se advierte una situación excepcional, con un descenso del 8,4% en el número de episodios atendidos por autolesiones, entre las personas residentes en los municipios afectados por las riadas.

En el resto de la Comunitat Valenciana este dato es igualmente positivo, aunque en menor medida, con un descenso del 3,8%. Es destacable que, en los últimos diez años, solo se había producido un descenso interanual en el año de pandemia (2020), según un comunicado de Generalitat.

Cribado epidemiológico

También se ha referido a un estudio de cribaje epidemiológico realizado por la Conselleria de Sanidad con el fin de disponer de los primeros resultados de la prevalencia de estrés postraumático en la población afectada por la dana.

El estudio se ha llevado a cabo mediante entrevista telefónica con inteligencia artificial (IA), utilizando un cuestionario de detección estandarizado y de amplio uso a nivel internacional, sobre una muestra de 2.275 personas residentes en los municipios más afectados, con edades comprendidas entre 18 y 70 años.

El trabajo de campo se realizó entre el 13 de agosto y el 30 de septiembre de 2025 y los datos preliminares del estudio indican que la prevalencia de trastorno por estrés postraumático, a los once meses de la dana, se sitúa en un 27,6% para la población adulta, con diferencias significativas entre hombres (24,6 %) y mujeres (30,5 %).

Actuación inicial inmediata

Bartolomé Pérez ha recordado que desde el primer momento se desplegaron en el terreno 13 equipos de salud mental con 124 profesionales, que atendieron a más de un millar de personas en los municipios afectados. Igualmente, ha subrayado la labor acometida por parte del Centro de Atención en Feria Valencia, que contó con la participación de 55 profesionales, que atendieron a 749 personas.

Además, los 30 psicólogos de Salud Mental de las Unidades de Detección Precoz creadas en los centros escolares han atendido a 562 escolares.

Sanidad y Educación también han impulsado el ‘Programa de promoción del bienestar emocional y prevención de las adicciones’ que comenzará en breve y al que se han incorporado cerca de 1.000 centros escolares. Está dirigido a toda la población escolar de los niveles de Educación Obligatoria y cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros.