La Costa Blanca desplegará todo su potencial gastronómico en Fitur

La Diputación de Alicante ofrecerá mañana, miércoles 24 de enero, en Madrid, dentro de los actos programados durante la jornada inaugural de Fitur 2024, un evento gastronómico para mostrar el potencial culinario de la provincia, con productos y platos típicos de los municipios alicantinos.

Con el título ‘Saborea Costa Blanca’, la cita tendrá lugar en el Espacio Kitchen Club de la capital con la presencia autoridades, medios de comunicación especializados, prescriptores de destino y profesionales del sector. El cocinero Julius Bienert será el encargado de conducir este acto, al que se estima que asistirán unas doscientas personas y en el que se pondrá de relevancia el peso de una provincia que atesora 17 Estrellas Michelín, repartidas en trece establecimientos.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, encargado de presidir el acto ofrecido por el Patronato Provincial de Turismo ha señalado que la gastronomía “es uno de los elementos más identificativos de nuestra tierra y una de las razones por las que muchas personas nos eligen cada año para venir a la Costa Blanca”.

El responsable institucional ha asegurado que todos los productos autóctonos de la provincia “son de primera calidad y algunos cuentan con el sello de Denominación de Origen y están aglutinados bajo los Consejos Reguladores. Si a eso unimos la reputación de nuestros restaurantes y cocineros, referenciados en el panorama nacional e internacional, tenemos un complemento extraordinario que se suma a la oferta de sol y playa o de interior”.

Además, según ha comentado el presidente, “Alicante se ha ganado a pulso posicionarse como una de las provincias españolas donde mejor se come”. “Nuestros arroces, nuestros productos procedentes del mar o de la tierra o nuestros vinos y licores, con numerosos premios y reconocimientos, conforman un compendio de platos y sabores únicos”.

Durante toda la jornada de mañana, la provincia de Alicante copará el protagonismo con una degustación institucional de platos genuinos elaborada por cocineros y cocineras de la provincia. El ágape se abrirá con unos aperitivos típicamente alicantinos compuestos por salazones, embutidos y encurtidos, patatas fritas El Valle y cocas de atún de Hermanos Guardiola.

Posteriormente, el Restaurante Xiri (Monóvar), servirá un manto marino y un crujiente de gachamiga, mientras que Los Infantes (Almoradí) agasajará a los invitados con un consomé con pelota y una tortilla de alcachofa. El Hogar del Pescado (La Vila Joiosa) pondrá sobre la mesa un cuscús de gamba roja y un mini perrito de calamar con salsa tártara, poco antes de que El Caldero (Alicante) proponga su crujiente de salmón marinado con crudite y una lubina Aquanaria en semi salazón y el Cachito (Elche) ofrezca pipes i caraçes y un aspencat de huerta sostenible.

Los postres no faltarán en este menú típico alicantino. Estarán compuestos por bombones de dulce de leche y fruta de la pasión, limón gelificado, mouse de chocolate y cremoso de cítricos y gel de piña con sorbete de coco y crumble de almendra, elaborados por los propios restaurantes. Así mismo, se servirán delicias alicantinas como el panettone de Juanfran Asencio, chocolates Clavileño, turrones Garrigós y también de la D.O. Turrón de Jijona y Alicante. Todos estos manjares estarán regados con una selección de vinos con D.O. Alicante, como un blanco de Finca Collado, un tinto de Caterina, mistela y vermut del Vall de Xaló, bebidas espirituosas de Alicante y Anís Tenis.

Tal como ha concretado Toni Pérez, estos talentos culinarios de la Costa Blanca, “que son una singular representación de los grandes restaurantes y cocineros que tenemos en nuestra provincia”, prepararán este “menú especial con el que darán a conocer a los asistentes los productos y la excelencia gastronómica de nuestro territorio”.

Finalmente, el presidente ha indicado que el sector profesional de la gastronomía en la provincia de Alicante, “cuna de la dieta Mediterránea, vive un momento extraordinario, de gran nivel culinario y con reconocimientos nacionales e internacionales”.