Desmantelan en Xirivella (Valencia) un cultivo de marihuana 'indoor' con cerca de 600 plantas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Xirivella (Valencia) un cultivo de marihuana 'indoor' con cerca de 600 plantas y han detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Según ha informado la Policía, han sido intervenidos más de 23.000 euros, diversos útiles para el cultivo de marihuana entre los que se encuentran 12 lámparas led, 37 focos, 37 balastros, 21 ventiladores, tres aires acondicionados industriales y dos filtros de carbono, además de dos katanas, una defensa policial, una navaja mariposa y dos machetes.

Las labores de investigación comenzaron por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de Xirivella (Valencia), tras detectar un vehículo propiedad de un hombre, con material utilizado en plantaciones 'indoor' de marihuana.

A raíz de las primeras indagaciones por parte de los investigadores, se pudo constatar que el sospechoso realizaba movimientos de bolsas con restos de marihuana y se comprobó que distribuía dicha sustancia estupefaciente al menudeo en diversos puntos.

Tras las comprobaciones necesarias, se organizó un operativo policial que culminó con una entrada y registro en dos inmuebles propiedad del investigado.

En ellos, se intervinieron cerca de 600 plantas, más de 23.000 euros, diversos útiles para el cultivo de marihuana, entre ellos, 12 lámparas led, 37 focos, 37 balastros, 21 ventiladores, tres aires acondicionados industriales y dos filtros de carbono.

Además se han incautado dos katanas, una defensa policial, una navaja mariposa y dos machetes.

En el dispositivo también han participado agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial y a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Xirivella, y la Unidad de Prevención y Reacción, así como medios aéreos.

El sospechoso, con antecedentes, ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y otro de tenencia ilícita de armas.