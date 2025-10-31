Detenida la conductora del coche accidentado en Gandia (Valencia) por homicidio por imprudencia grave

La mujer que conducía el coche que en la noche del jueves cayó en el cauce del río Serpis, en una zona cercana al puerto de Gandia (Valencia), accidente en el que murió una joven de 20 años, ha sido detenida por la Guardia Civil por los delitos de "homicidio por imprudencia grave y conducir careciendo de permiso y bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas".

Así lo han informado este viernes fuentes de la Guardia Civil, que han señalado que las dos mujeres que iban en el vehículo, la conductora, que logró salir antes de que el coche se hundiera, y la ocupante, que fue hallada sin vida a última hora de este jueves, son de nacionalidad brasileña.

Las fuentes no han podido precisar la edad de la conductora, que según indican "no estaba en condiciones óptimas para conducir", y han indicado que la ocupante hallada muerta tenía 20 años de edad.

La Guardia Civil también ha indicado que esta mañana se procederá a extraer del agua el vehículo accidentado.