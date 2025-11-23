Detenido en Alicante por robar el motor del aire acondicionado de un colegio

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 32 años como presunto autor del robo del motor del aire acondicionado,valorado en 4.245 euros, de un colegio situado en la zona norte de la ciudad.

La investigación se inició después de que el conserje detectara un salto de luz en la sala de profesores, por lo que avisó al servicio de mantenimiento del Ayuntamiento.

Al revisar la instalación, los operarios comprobaron que el aparato de refrigeración carecía de motor.

En la denuncia, el personal del centro aportó además un documento con los datos personales de un varón desconocido encontrado en el lugar de los hechos.

Con esta información, agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Alicante Norte lograron identificar al presunto autor, al que posteriormente localizaron y detuvieron.

Tras la práctica de las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.